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    台灣長輩團購瘋買「新疆紙皮烤核桃」 多名YTR示警︰甜味劑超標

    有不少台灣網友透露，近期突然不少長輩跟風團購中國新疆產的「紙皮烤核桃」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    有不少台灣網友透露，近期突然不少長輩跟風團購中國新疆產的「紙皮烤核桃」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/02/10 20:33

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    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來受到中國社群媒體影響，台灣各族群會透過跟團、網購平台等方式，購買來源不明、有食安疑慮的中國食品來吃，現象引發各界關注。有台灣網友透露，近期突然不少長輩跟風團購中國新疆產的「紙皮烤核桃」，但相關食品早有被外媒踢爆添加物檢驗不合格、被銷毀禁售的報導，消息曝光引發網友熱議。

    時常關心台灣與中國時事的反共YouTuber「張堯」，本月6日拍片分享有台灣網友在今年農曆過年期間，注意到很多長輩們購買來自中國的「西域果園新疆紙皮烤核桃」，引起網友擔憂，好心提醒長輩多加注意，卻遭長輩嘲諷「對中國製太敏感」。但事後網友家人查出，該食品竟早在去年8月底，被台灣衛福部列為「邊境檢驗不符合食品」。

    根據衛福部官網查驗中國出口「紙皮烤核桃（WALNUT）」報告顯示，該產品不合格原因是檢出「甜味劑糖精0.03 g/kg」及「環己基（代）磺醯胺酸鈉0.18 g/kg」。根據台灣法規限量標準，該產品非表列准用之食品範圍產品，不符合《食品安全衛生管理法》第18條規定，並在檢後將不符合商品依規定退運或銷毀。

    在臉書擁有51萬人追蹤、YouTube頻道21.8萬人訂閱的夫妻檔網紅「Mom & Dad」也拍片示警，指出該食品內含「甜蜜素」、「安賽蜜」、「糖精納」、「三氯蔗糖」等人工甜味劑成分，長期或過量食用恐影響身體健康，提醒民眾注意長輩、尤其是肝腎臟等不太好的人，是否有購買類似產品，同時也可以教學長輩如何查看食品原物料成分。

    相關消息引發網友熱議，有不少人留言反應，目前在臉書社團、蝦皮等網路通路，都可以看到許多直接購買或團購的頁面，甚至實體雜貨店也有販售。還有網友透露，食用後出現身體不適的情況，「我吃過一個，香料的味道直接巴在舌頭上，超級不舒服的」、「之前有認識的開團，結果大家吃了之後身體都不舒服，團主自己就不敢開了」。

    張堯則補充指出，該食品的外包裝標語寫有「從西域果園愛上新疆」，然而新疆是全球非常知名、中國人權最為糟糕的地區，過去曾被多次爆出中共政府強迫大批新疆維吾爾族人參加血汗勞動，其中就包含農業、甜味劑等產業。張堯表示，她不確定台灣目前是否流行吃核桃，倘若沒有，那麼這股突然掀起的購買風潮，背後成因恐怕不單純。

    根據衛福部官網顯示，中國出口的「紙皮烤核桃（WALNUT）」被檢驗出「甜味劑糖精0.03 g/kg」及「環己基（代）磺醯胺酸鈉0.18 g/kg」，不符合《食品安全衛生管理法》第18條規定。（圖擷取自台灣衛福部官網）

    根據衛福部官網顯示，中國出口的「紙皮烤核桃（WALNUT）」被檢驗出「甜味劑糖精0.03 g/kg」及「環己基（代）磺醯胺酸鈉0.18 g/kg」，不符合《食品安全衛生管理法》第18條規定。（圖擷取自台灣衛福部官網）

    相關消息引發網友熱議，有不少人留言反應，目前在臉書社團看到許多團購頁面，甚至實體雜貨店也有販售。（圖擷取自臉書，本報後製）

    相關消息引發網友熱議，有不少人留言反應，目前在臉書社團看到許多團購頁面，甚至實體雜貨店也有販售。（圖擷取自臉書，本報後製）

    引起熱議的中國新疆「紙皮烤核桃」，在知名網購平台上也有不少商家販售。（圖擷取自蝦皮）

    引起熱議的中國新疆「紙皮烤核桃」，在知名網購平台上也有不少商家販售。（圖擷取自蝦皮）

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