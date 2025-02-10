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    桃園租賃式科技執法會搬家！ 今年滾動式修正遷移35處路口

    桃園市警察局執行百大租賃式科技執法專案，今年1月起遷移35處設置地點。（交通大隊提供）

    桃園市警察局執行百大租賃式科技執法專案，今年1月起遷移35處設置地點。（交通大隊提供）

    2025/02/10 18:24

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警察局執行百大租賃式科技執法專案，統計去年度設置地點事故率與同期相比約減少12.03%，其中，取締未停讓行人路口事故與同期比較約減少18.61%，交通警察大隊表示，今年1月起滾動修正並遷移35處地點，至3月9日前為執法宣導期，3月10起正式啟用執法。

    交大表示，在成立交通科技執法中心後，導入科學化指標分析制度，定期採集相關數據，透過「核心施政指標（KPI）」數據分析，比較科技執法設備建置前後的執法、事故數據升降情形，統計去年百大租賃式科技執法專案，所設置的地點事故與同期比較約減少12.03%，其中，取締未停讓行人路口事故與同期比較約減少18.61%，今年1月依據採購合約中的設備遷移條款，滾動修正35處地點，以達精準執法目的。

    交大表示，35處設備遷移專案以強化行人安全為首要理念，並結合高發事故地點，擇定桃園區6處、中壢區9處、楊梅區1處、大園區1處、觀音區3處、大溪區1處、平鎮區3處、龜山區4處、八德區1處、龍潭區2處及蘆竹區4處，共計35處地點，並視各建置路口特性擇定相應取締功能，每處路口建置1至2種不同執法功能，計建置取締不停讓行人17處、闖紅燈16處、未依標誌標線行駛10處及路口未淨空1處，致力於加強執法與防制事故，同時兼顧執法情理及效率，追求有效事故防制。

    交大大隊長李維振表示，遷移設備現已完成建置、驗收等相關事宜，3月9日前為執法宣導期，3月10日起正式啟用執法，除於桃園市警察局交通警察大隊官方網站公告建置地點外，也透過各類媒體加強宣傳，希望民眾遵守交通規則；他也呼籲民眾務必遵守交通安全規則、勿違規行駛，判斷交通事故肇事因素時，車輛違反交通號誌指示經常是主要肇責，科技執法最重要的目的，是讓駕駛共同尊重彼此路權，以維護行車安全。

    桃園市警察局執行百大租賃式科技執法專案，今年1月起遷移35處設置地點。（交通大隊提供）

    桃園市警察局執行百大租賃式科技執法專案，今年1月起遷移35處設置地點。（交通大隊提供）

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