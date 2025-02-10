台南流動攤販售巴西蘑菇檢出重金屬鎘 超標2.5倍

台南市衛生局執行重金屬監測，在全市各商家抽驗14件食品檢體。（南市衛生局提供）

2025/02/10 17:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市衛生局配合食品藥物管理署執行市售食品重金屬監測時，在全市各商家抽驗14件食品檢體，經檢驗發現1件巴西蘑菇重金屬鎘含量超標2.5倍，但因超標商家為流動攤商，已找不到其行蹤，已移請該攤商登記地址的嘉義市政府衛生局後續處理。

衛生局去年配合食藥署執行7至10月食品重金屬監測計畫，期間前往傳統市場、超市、大賣場、藥局、餐廳等商家，抽驗蛋品、水產、蔬果、乳類製品、肉類製品、嬰幼兒副食品等14件檢體。其中，在新化市場抽檢嘉義市蕭姓攤商的巴西磨菇，經檢驗後發現重金屬鎘含量高達7mg／kg。

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衛生局副局長林碧芬表示，食品中重金屬隔的限量標準為2mg／kg，該產品卻高達7mg／kg，已明顯超標，但因該攤商為流動攤商，該局人員重返新化市場時，已找不到蕭姓攤商的行蹤，立即移請廠商所在的嘉義市政府衛生局後續處理。

衛生局也提醒食品業者，應選購符合衛生標準的竹笙、巴西蘑菇等食品原料，在加工或烹調前確保來源安全。此外，業者應妥善保留購買來源的相關資訊與文件，以確保原料或產品發生問題時能夠迅速溯源，同時呼籲民眾購買時慎選信譽良好的餐飲店家，並仔細查閱產品包裝標示資訊。

台南市衛生局執行重金屬監測，在全市各商家抽驗14件食品檢體。（南市衛生局提供）

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