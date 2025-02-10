為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南流動攤販售巴西蘑菇檢出重金屬鎘 超標2.5倍

    台南市衛生局執行重金屬監測，在全市各商家抽驗14件食品檢體。（南市衛生局提供）

    台南市衛生局執行重金屬監測，在全市各商家抽驗14件食品檢體。（南市衛生局提供）

    2025/02/10 17:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市衛生局配合食品藥物管理署執行市售食品重金屬監測時，在全市各商家抽驗14件食品檢體，經檢驗發現1件巴西蘑菇重金屬鎘含量超標2.5倍，但因超標商家為流動攤商，已找不到其行蹤，已移請該攤商登記地址的嘉義市政府衛生局後續處理。

    衛生局去年配合食藥署執行7至10月食品重金屬監測計畫，期間前往傳統市場、超市、大賣場、藥局、餐廳等商家，抽驗蛋品、水產、蔬果、乳類製品、肉類製品、嬰幼兒副食品等14件檢體。其中，在新化市場抽檢嘉義市蕭姓攤商的巴西磨菇，經檢驗後發現重金屬鎘含量高達7mg／kg。

    衛生局副局長林碧芬表示，食品中重金屬隔的限量標準為2mg／kg，該產品卻高達7mg／kg，已明顯超標，但因該攤商為流動攤商，該局人員重返新化市場時，已找不到蕭姓攤商的行蹤，立即移請廠商所在的嘉義市政府衛生局後續處理。

    衛生局也提醒食品業者，應選購符合衛生標準的竹笙、巴西蘑菇等食品原料，在加工或烹調前確保來源安全。此外，業者應妥善保留購買來源的相關資訊與文件，以確保原料或產品發生問題時能夠迅速溯源，同時呼籲民眾購買時慎選信譽良好的餐飲店家，並仔細查閱產品包裝標示資訊。

    台南市衛生局執行重金屬監測，在全市各商家抽驗14件食品檢體。（南市衛生局提供）

    台南市衛生局執行重金屬監測，在全市各商家抽驗14件食品檢體。（南市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播