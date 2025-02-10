為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網傳樹葬2年再挖骨灰投焚化爐！新北市府也駁斥

    新北市民政局表示，市轄有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓環保葬區，每個環保葬區皆再分劃區塊，輪流提供骨灰樹葬、植存，每一區塊休養一段時間後，才會再開放。（新北民政局提供）

    新北市民政局表示，市轄有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓環保葬區，每個環保葬區皆再分劃區塊，輪流提供骨灰樹葬、植存，每一區塊休養一段時間後，才會再開放。（新北民政局提供）

    2025/02/10 18:41

    〔記者董冠怡／新北報導〕藝人大S徐熙媛猝逝並將樹葬，目前正在申請場地中，外傳地點在台北市；昨天有媒體援引殯葬業者的說法，聲稱樹葬後骨灰不會在土讓中自然分解，二年內會再挖起來投入焚化爐焚燒，北市今已駁斥；新北市民政局也否認並澄清，每個環保葬區會分劃區塊，輪流提供骨灰樹葬、植存，每一區塊休養一陣子後再開放。

    民政局指出，市轄現有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓環保葬區，每個環保葬區皆再分劃區塊，輪流提供骨灰樹葬、植存，每一區塊休養一段時間後，才會再開放。

    民政局說明，新北市升格以來至去年12月，樹葬及植存人數共計1萬6352名，相較升格前僅1571人植存，整體成長逾10倍。

    為鼓勵民眾環保葬，去年11月1日起，自新北市公立納骨塔遷出骨灰（骸）或自新北市公立公墓起掘骨灰（骸）次日起1年內完成環保葬者，發放7000元至2萬元鼓勵金，截至去年底，已發放14名、12萬8000元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播