網傳樹葬2年再挖骨灰投焚化爐！新北市府也駁斥

新北市民政局表示，市轄有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓環保葬區，每個環保葬區皆再分劃區塊，輪流提供骨灰樹葬、植存，每一區塊休養一段時間後，才會再開放。（新北民政局提供）

2025/02/10 18:41

〔記者董冠怡／新北報導〕藝人大S徐熙媛猝逝並將樹葬，目前正在申請場地中，外傳地點在台北市；昨天有媒體援引殯葬業者的說法，聲稱樹葬後骨灰不會在土讓中自然分解，二年內會再挖起來投入焚化爐焚燒，北市今已駁斥；新北市民政局也否認並澄清，每個環保葬區會分劃區塊，輪流提供骨灰樹葬、植存，每一區塊休養一陣子後再開放。

民政局指出，市轄現有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓環保葬區，每個環保葬區皆再分劃區塊，輪流提供骨灰樹葬、植存，每一區塊休養一段時間後，才會再開放。

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民政局說明，新北市升格以來至去年12月，樹葬及植存人數共計1萬6352名，相較升格前僅1571人植存，整體成長逾10倍。

為鼓勵民眾環保葬，去年11月1日起，自新北市公立納骨塔遷出骨灰（骸）或自新北市公立公墓起掘骨灰（骸）次日起1年內完成環保葬者，發放7000元至2萬元鼓勵金，截至去年底，已發放14名、12萬8000元。

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