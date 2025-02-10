學校明開學 台中採購試劑把關「喪屍煙彈」侵校園

學校明開學，台中採購試劑把關新興二級毒品「喪屍煙彈」侵校園，並辦研習指導操作。（市府提供）

2025/02/10 18:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校明日開學，因應俗稱「喪屍煙彈」的新興二級毒品「依托咪酯」出現，台中市教育局新學期已採購990劑「依托咪酯」試劑，助學校把關校園毒品安全；教育局長蔣偉民指出，新興毒品不斷推陳出新，更透過各種不同包裝避人耳目，「依托咪酯」最常以「電子菸油」偽裝，降低施用者對於毒品的警戒性，呼籲學生遠離菸害就能遠離毒害。

台中市教育局指出，近期不少地方均傳出警方查獲二級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈、一口暈、上頭煙）混入電子煙油偽裝的涉毒案件，因「依托咪酯」人體代謝速度快，施用後約3-5小時即代謝完畢，一般驗尿檢驗無法檢驗出來，為協助校園把關校園毒品防治安全，已採購990劑依托咪酯試劑，分送台中市校外會6個分會，提供學校申請使用，守護學生安全。

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教育局指出，依托咪酯是一種麻醉藥劑，多以電子菸油偽裝，被不肖份子將其混和化學原料，製成電子菸油，以電子菸方式施用，吸食反應快速，多在5分鐘內就出現包括動作僵硬、精神恍忽等特殊精神狀態情況，因此，若學校發現學生精神狀態及行為異常，即意謂吸食工具「電子菸」就在身旁，就能趕緊向校外會分會申請試劑派送檢測，把關校園毒品安全。此外，為協助學校把關 ，教育局已舉辦相關試劑操作研習，協助校園防毒人員相關檢測。

教育局指出，台中市截至目前尚未發現有學生染涉「喪屍菸彈」，校園也禁止學生攜入電子菸。

蔣偉民指出，時下新興毒品不斷推陳出新，且多透過各種包裝避人耳目，降低青少年對毒品的警戒性，以俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」二級毒品為例，多以電子菸油偽裝毒品，呼籲學生千萬不要因好奇購買、使用，並強調，遠離菸害就能遠離毒害。

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學校明開學，台中採購試劑把關新興二級毒品「喪屍煙彈」侵校園，並辦研習指導操作。（市府提供）

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