觀光節慶祝大會台南抱回5座大獎 旅宿考核特優6連霸

觀光節慶祝大會台南抱回5座大獎，並締造旅宿考核特優6連霸佳績。（南市觀旅局提供）

2025/02/10 18:11

〔記者王姝琇／台南報導〕交通部觀光署於今日舉辦2025觀光節慶祝大會，台南市抱回旅宿管理輔導績效考核特優、觀光遊樂業督導考核競賽特優、觀光金獎、永續旅遊推廣貢獻獎，及政府機關優良觀光人員等5座大獎，其中旅宿管理輔導績效考核再次獲特優成果，締造特優6連霸佳績。

市長黃偉哲說，2025觀光節慶祝大會，台南抱回多項大獎，不論公部門或業者均獲獎連連，其中「113年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」獲特優，締造6連霸；頑皮世界及柳營尖山埤渡假村在「113年觀光遊樂業督導考核競賽」中脫穎而出，均獲特優等肯定。此外，台南市旅行商業同業公會及台灣黃金蕎麥榮譽董事長林家寶，分別獲得觀光金獎團體組及個人組表揚。

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觀旅局2023年成為全球永續旅遊目的地基金會會員，逐步檢視台南旅遊環境，並邀業者分享永續理念，透過「民宿經營公約」共同推動永續旅遊及低碳遊程等，獲得永續旅遊推廣貢獻獎肯定。

觀旅局技士翁書敏榮獲「政府機關優良觀光人員獎」殊榮，其執行的「扇形鹽田-生命之樹」因榮獲「美國繆思設計大獎」雕塑設計金獎、美國「紐約建築設計獎」銀獎，及英國「倫敦設計獎」金獎等3項國際設計大獎，不僅成功保存、活化珍貴扇形鹽田遺構，並串聯將軍區馬沙溝漁村、將軍漁港及將軍青鯤鯓、青山漁港等景點，更入選「台灣觀光100亮點」，成為台南濱海必遊景點。

觀旅局長林國華表示，觀光推廣關係到整合食、宿、遊、購、行各個面向，除公部門的規劃執行與積極輔導外，更重要的是公協會等民間業者的全力支持，共同努力宣傳讓台南觀光永續推動。

觀光節慶祝大會台南抱回5座大獎，並締造旅宿考核特優6連霸佳績。（南市觀旅局提供）

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