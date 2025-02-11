為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網公認飯店「按壓吹風機」最雷！ 內行人曝原因：不是怕被偷

    網友認為，飯店的「按壓式吹風機」是最雷的設備，引起網友熱議。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    網友認為，飯店的「按壓式吹風機」是最雷的設備，引起網友熱議。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    2025/02/11 00:01

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友抱怨，希望飯店業者能在訂房前主動告知，房內是否有「按壓式吹風機」，原PO解釋，因為頭髮都還沒吹乾，「每吹五秒手就抽筋一次」，讓人感到相當困擾。貼文引起眾多網友共鳴，更有內行人指出設置「按壓式吹風機」的原因，並不是怕被偷。

    網友在社群平台Threads發文，有些飯店附設的吹風機是需要按壓才能啟動，且功率太小實在很難把頭髮吹乾，對於頭髮較長的人根本是災難，而且按壓太久讓手指很不舒服，原PO感嘆，為何飯店業者不能再訂房前先告知，「如果是用按住才能吹的吹風機，能不能在房型說明講一下」。

    貼文曝光，引起一票網友共鳴，「對！我都會進去網站看有沒有浴室的照片，如果是抽筋吹風機我就會自己帶」、「我都會帶一條橡皮筋，直接綁在吹風機按鈕」、「真的可以帶自己的吹風機，那種吹風機不知道哪個沒公德發明的有夠難用」、「飯店介紹的照片應該要有一張是吹風機的！」、「那個已經不是吹完髮質炸掉的問題了，重點是根本不會乾」。

    另外，也有網友解釋，「印象中是為了防止漏電跟火災喔，因為很多人開了沒有關造成房間失火」、「科普一下，有人說是怕忘記關浪費電、甚至失火，也有說是怕被偷。其實正確的答案是，怕你被電死。超級多人嫌棄這種吹風機，那是因為你不知道他為什麼做成這種開關和固定鎖在牆上，這種開關你放手就不繼續送電，降低了你因為手潮濕被觸電的機率」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播