網公認飯店「按壓吹風機」最雷！ 內行人曝原因：不是怕被偷

網友認為，飯店的「按壓式吹風機」是最雷的設備，引起網友熱議。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2025/02/11 00:01

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友抱怨，希望飯店業者能在訂房前主動告知，房內是否有「按壓式吹風機」，原PO解釋，因為頭髮都還沒吹乾，「每吹五秒手就抽筋一次」，讓人感到相當困擾。貼文引起眾多網友共鳴，更有內行人指出設置「按壓式吹風機」的原因，並不是怕被偷。

網友在社群平台Threads發文，有些飯店附設的吹風機是需要按壓才能啟動，且功率太小實在很難把頭髮吹乾，對於頭髮較長的人根本是災難，而且按壓太久讓手指很不舒服，原PO感嘆，為何飯店業者不能再訂房前先告知，「如果是用按住才能吹的吹風機，能不能在房型說明講一下」。

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貼文曝光，引起一票網友共鳴，「對！我都會進去網站看有沒有浴室的照片，如果是抽筋吹風機我就會自己帶」、「我都會帶一條橡皮筋，直接綁在吹風機按鈕」、「真的可以帶自己的吹風機，那種吹風機不知道哪個沒公德發明的有夠難用」、「飯店介紹的照片應該要有一張是吹風機的！」、「那個已經不是吹完髮質炸掉的問題了，重點是根本不會乾」。

另外，也有網友解釋，「印象中是為了防止漏電跟火災喔，因為很多人開了沒有關造成房間失火」、「科普一下，有人說是怕忘記關浪費電、甚至失火，也有說是怕被偷。其實正確的答案是，怕你被電死。超級多人嫌棄這種吹風機，那是因為你不知道他為什麼做成這種開關和固定鎖在牆上，這種開關你放手就不繼續送電，降低了你因為手潮濕被觸電的機率」。

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