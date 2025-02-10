台北虱目魚餐廳遭爆「粥滿碗都是蟲」！業者道歉了

民眾與小孩食用知名虱目魚連鎖餐廳的魚肉粥時，驚恐發現湯內有數不清的黑色小蟲。（本報合成，擷取自爆料公社）

2025/02/10 18:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著外送平台的普及，外賣和外帶餐飲已成為消費者生活的一部分。然而，一間知名虱目魚餐廳卻爆出食安危機，有顧客透過外送平台訂購魚肉粥，卻驚見大量黑色小蟲，讓人作嘔不已。事後，業者也透過臉書發布聲明道歉。

一名網友昨（9）日在「爆料公社」發文表示，她透過外送平台向台北市中山區錦西街「享之饌 台南虱目魚」點餐，沒想到與小孩吃到一半，竟發現兩碗虱目魚肉粥內滿滿都是蟲，「本來以為是看錯，仔細每個小黑點都有腳，已經數不清有幾隻了，這樣的餐點竟然還讓小孩吃下肚，我真的是很擔憂」。

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原Po隨即致電向店家反映，不料對方僅回應「好好好好」，並請她自行向外送平台申請退款，這樣的態度讓她更為不滿，「重點不是退款，我當然知道要跟平台反應，但你們應該要好好審視問題出在哪吧？這麼噁心，誰敢吃？吃了出事誰負責？我還吃了2／3碗才發現...越想越覺得噁心」

貼文曝光後引發熱烈討論，許多網友紛紛留言表示，「太離譜了，環境很髒吧！」、「拜託一定要通報衛生局」、「蛋白質特餐」。甚至有人挖出該店的Google評論，發現半年前就有民眾投訴，稱在外送的魚肉麵中發現「完美無缺的大蟑螂」並附上照片，「看了店家評論，選擇最低評分，意外發現很多回饋包含飛蛾、菜蟲、完美無缺的大蟑螂，蟑螂那個評論還附了照片，嚇死我了」。

查閱該店Google評論發現，半年前另名消費者同樣透過外送平台點了一份魚肉麵，結果居然有隻「完美無缺的大蟑螂」出現在袋子裡，嚇得他給出一星負評，希望店家注意食安問題。

針對本次食安爭議，「享之饌 台南虱目魚」稍早在官方臉書發出聲明致歉，「對於這一次事件，事因配料蚵白菜廠商的品質問題而有許多細小的菜蟲，小店也是第一次遇到這種狀況未能及時發現。享之饌對所有來用餐的朋友道歉，員工面對消費者反饋時的回覆，也未盡妥善。造成大家的觀感不佳，會再加強員工教育訓練」。

業者強調，「享之饌一向重視食材及餐點品質，此次事件之後，小店對於食材品質及清洗會更加注重，希望給消費者更好的餐點衛生及品質。各位的意見小店一定虛心檢討。小店也已經更換品質更好的食材廠商，讓未來用餐的各位顧客能夠更加放心的來用餐。」

業者指出，「而當下的員工回覆的方式，未盡妥善實屬不該，公司管理層針對此次事件進行開會及調整，也為此和大家道歉，接下來加強完善的員工培訓，讓未來用餐的顧客感到更好的服務態度與精神。再次和各位致歉。未來會更督促監督店裡的餐點品質及員工培訓。小店也會繼續努力為各位帶來乾淨美味的餐點，希望大家給小店機會為各位服務。謝謝大家。」

去年7月，一名消費者同樣透過外送平台向該店訂購魚肉麵，卻發現一隻大蟑螂。（擷取自Google評論）

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