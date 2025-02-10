黑面琵鷺連3年現蹤 台南環保局：二仁溪污染長度下降近8成

二仁溪下游已連續3年記錄到黑面琵鷺現蹤。 （晁瑞光提供）

2025/02/10 17:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府推動河川污染改善，透過科技儀器強化稽查取締，並爭取經費投入污染治理。南市環保局表示，其中，二仁溪水質嚴重污染長度比例已由2002年的100％大幅下降至2024年的21.5％，另外，二仁溪下游已連續3年記錄到黑面琵鷺現蹤。

南市環保局表示，三爺溪為二仁溪主要支流，南市府積極推動永康、虎尾寮、仁德等地區的污水下水道建設，並維運4座水淨場。去年完工的虎尾寮水資源回收中心功能改善與擴建工程，透過排水截流方式，淨化上游水體並回送至三爺溪，每日處理量達2.7萬噸，目標提升上游河段水質至中度污染以下。

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環保局表示，水質改善可從生態變化窺見一二，該局調查發現，二仁溪魚類數量逐年增加，物種由2012年的30種提升至41種，近年發現台灣特有種假鋸齒米蝦重返流域，同時二仁溪口已連續3年記錄到黑面琵鷺現蹤。

環保局說，為徹底解決二仁溪電子廢棄物污染問題，2023年已向環境部爭取近千萬元經費，於南萣橋上游450公尺處行水區內試辦乾溼分離回收方式，並搭配相關檢測程序來達到廢棄物類別分選的需求。2024年再提出12.5億元的第二期經費補助計畫，申請中央補助，預計清除1.7萬公噸，目前由行政院審核中，一旦核定，將迅速投入清除作業，加速二仁溪水環境改善。

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