嘉邑城隍廟攜手大業實中開發廟宇實境遊戲 限量送哈密碰卡

嘉邑城隍廟攜手大業實中開發廟宇實境解謎遊戲，讓學生探究廟宇文化、增進學習樂趣。（記者王善嬿攝）

2025/02/10 17:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市今年諸羅建城321年，為讓民眾看見嘉市瑰麗廟宇文化，嘉邑城隍廟與大業實中合作開發首款結合108課綱的廟宇實境解謎遊戲「桃城情緣—奧數奇謎」，結合廟宇文化、國中學科知識與數位科技，讓學子有全新學習體驗。

嘉義市長黃敏惠今與大業實中學生一同挑戰解謎遊戲，直呼「太好玩！」

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黃敏惠表示，嘉邑城隍廟2023年推出第一代「桃城情緣」限量實體遊戲包後，迴響不錯，今年結合數位科技，玩家只需透過手機，就能解開重重謎團，深入了解廟宇故事與歷史。

嘉邑城隍廟表示，遊戲玩家化作故事主角，除一探嘉邑城隍廟文物歷史、人文傳統，還將紙本結合數位科技，內容經大業實中老師轉譯與編輯，融入國中以上的數學、英文、國文、歷史、自然等學科知識，用多媒體再創造廟宇科技新文化，青年學子探索歷史文化同時，也能體驗到科技帶來的樂趣，也希望藉由文化、科技、教育的結合，讓廟宇貼近年輕世代，感受宗教文化的深度。

為鼓勵全國國中、高中、大學生參與，嘉邑城隍廟推出「解謎送好禮‧元宵闖關趣」活動，2月12日元宵節起一個月，嘉市、外縣市學生持「嘉e卡」或學生證，到嘉邑城隍廟口掃碼體驗遊戲、成功通關，免費兌換100元中華電信哈密碰點數卡（中華電信Hami Point），限量2000張，送完為止。

嘉義市長黃敏惠（左二）今與學生一起用手機體驗實境解謎遊戲。左一為嘉邑城隍廟董事長賴永川。（記者王善嬿攝）

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