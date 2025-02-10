中央公園不只有中台灣燈會 13件公共藝術夜間展不同風景

「綠野遊蹤」大小不一的圓弧排列成毛毛蟲造型，夜晚燈光的明暗變化，彷彿穿越時光隧道。（市府提供）

2025/02/10 17:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會8日起在水湳中央公園熱鬧登場，文化局指出，除了9大主題燈區，文化局在中央公園內陸續完成13件公共藝術，夜間也有不同光影變化，邀民眾順道探訪園區內的公共藝術品，看見不一樣的景觀藝術。

2025中台灣元宵燈會自2月8日起在水湳中央公園熱鬧登場，文化局指出，打造美學城市，水湳經貿園區的公共藝術邀請國內外藝術家創作，包括風動裝置、街道家具、互動雕塑及環境感應裝置等，形式多元分布在中央公園的各個角落，作品在夜間也搭配光影變化，讓民眾白天及夜間可以看見不一樣的風景。

請繼續往下閱讀...

文化局指出，其中設在中央公園平衡體驗區旁的作品「綠野遊蹤」，由藝術家郭國相創作，2024年榮獲英、美、法、瑞士等國際設計大獎金獎肯定，全長近10公尺，大小不一的連續圓弧排列成巨大的毛毛蟲造型，平時可以走入作品內部與其互動，到了夜晚，透過燈光的明暗變化，彷彿穿越時光隧道，帶給參觀者奇幻的視覺感受。

位於生活體驗區森林中的「島球訊號」，由藝術團隊紅聲數位打造12顆氣泡的球體，在夜晚，隨著環境溫濕度的變化，球體變換成不同的色彩，猶如呼吸的氣泡漂浮在森林中，作品在白天與夜晚展現截然不同的觀賞趣味。

來自澳門的藝術家高德亮創作的「座標系列—螢花」，以園區的苦楝樹為中心，設置光影裝置，白天看似與公園內的燈柱，到了夜晚紅光雷射緩緩流動於樹梢，成夜間綻放的櫻花或飛舞的螢火蟲。

文化局指出，中央公園前身為水湳機場，目前仍保留一段機場跑道作為歷史記憶的呈現，由藝術團隊物件美好創作的「逐光掠影」，白天可見3座巨型飛機起落架，坐落於芝麻石鋪成的飛機輪廓內，到了夜晚，草地亮起一排排機場跑道燈，喚起人們對水湳機場的記憶與想像。

文化局指出，水湳中央公園陸續完成的13件公共藝術作品，夜晚的樣貌千姿百態，歡迎民眾在燈會期間除到中央公園賞燈外，也一併來探索公共藝術不同的夜間風情。

「島球訊號」夜晚能隨著溫濕度的變化變換不同色彩，猶如呼吸的氣泡漂浮在森林中。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法