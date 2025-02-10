基隆「微校園APP」上線 家長一手掌握離校、午餐資訊

基隆市政府去年底更新了全市校園校務行政系統，未來學生家長可以透過手機APP掌握學生到離校時間，以及午餐的菜單等功能。（基隆市教育處提供）

2025/02/10 17:10

〔記者羅國嘉／基隆報導〕隨著寒假即將結束，為求校園智慧管理升級，基隆市教育處今宣布，全市校務行政系統已全面切換至新系統。未來學生家長可以透過手機APP輕鬆掌握孩童的到、離校時間，還能透過應用程式掌握午餐的菜單及學習生活；市府也將持續優化數位化服務，整合科技、行政管理與教育資源，推動更加完善的智慧校園體系。

教育處長徐嬿立表示，去年因為校園校務行政系統更換的緣故，暫停的學生到離校通知，將自即日起重新上線，學生家長將可透過全新的行動應用程式「C School 微校園APP」，輕鬆掌握學生在學校的各項動態。同時，該APP支援iOS與Android系統。除了原有的到、離校通知功能外，還新增每日午餐菜單查詢，讓家長能即時了解孩子的校園餐飲資訊。

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徐嬿立指出，此次智慧校園升級，不僅檢修並汰換服役7至8年的老舊卡機設備，也完成全市校園卡機的設定更新，提供即時通知服務，家長可第一時間掌握孩子進出校園的動態，有效提升校園安全管理效能。此外，學生飲食安全一直是家長關注的重點，新增的午餐查詢功能讓家長對營養午餐內容一目了然，增強對孩子校園生活的了解。

基隆市政府說，未來將持續提供更優化的數位系統功能，並建立完整的校園網路管理機制，發展遠端支援服務，協助教師更輕鬆地維護學校資通環境。同時，將擴充更多智慧校園應用功能，讓學生、家長及學校都能享受更高效便利的校務管理體驗，實現智慧校園的全面進化。

基隆教育處表示，新版app上限，未來家長可透過app掌握學校每日午餐資訊。（基隆教育處提供）

基隆教育處表示，未來家長可透過app掌握孩童到校資訊。（基隆教育處提供）

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