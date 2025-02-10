屏東慈鳳宮平安米壽龜開光 每天「下福蛋」吃平安

慈鳳宮22000台斤平安米壽龜今天開光啟靈。（記者葉永騫攝）

2025/02/10 17:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東慈鳳宮慶祝元宵節，以白米堆疊製成1隻22000台斤的平安米壽龜，由2200名的信徒結緣認捐，每人300元，今天由慈鳳宮董事長陳明順、屏東市長周佳琪等人進行開光啟靈儀式，從今天起到2月16日止，每天有2個時段有壽龜下蛋，供民眾帶回家，希望信眾都能來摸摸壽龜，祈求平安、萬事如意。

慈鳳宮董事長陳明順表示，平安米壽龜是廟方請澎湖的師傅，用每包5台斤的白米一包一包的堆疊製作成1隻長20尺、寬18尺、重達22000台斤的平安米壽龜，在慈鳳宮大門口陳列，今天舉行開光啟靈儀式，讓信徒都能來廟裡祈福，摸一摸平安米壽龜，摸龜頭、全民起大樓；摸龜嘴、大富貴；摸龜身、仕途年年高升；摸龜腳、金銀財寶滿厝腳；摸龜尾、人人存傢伙；摸龜殼、事業頭路穩達達，在元宵節後，這些白米一半給捐款信徒帶回家吃平安，一半則捐贈給弱勢家庭做公益。

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慈鳳宮總幹事鄭宇伶說，認養平安龜的信徒限定只有2200人，每人認養金額為300元，每年公告開始認養，一下子就被認養光光，大家都很有愛心，而從今天開始信徒可以來摸龜求平安，而下壽龜蛋的時間為每天上午9~12點；下午3點到晚上9點，信徒隨喜樂捐就可以祈求福蛋吃平安。

屏東慈鳳宮22000台斤平安米壽龜由董事長陳明順及屏東市長周佳琪進行開光啟靈典禮。（屏東慈鳳宮提供）

慈鳳宮22000台斤平安米壽龜每天下福蛋讓信徒吃平安。（記者葉永騫攝）

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