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    台灣觀光去年疲弱 陳世凱期許：今年四平八穩、逐步往上

    交通部長陳世凱10日出席觀光節慶祝大會頒獎典禮上台致詞。（記者塗建榮攝）

    交通部長陳世凱10日出席觀光節慶祝大會頒獎典禮上台致詞。（記者塗建榮攝）

    2025/02/10 17:00

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣去年未達千萬人次國際客，今年續拚。交通部部長陳世凱今（10日）出席2025觀光節慶祝大會頒獎典禮表示，去年觀光業很辛苦，今年希望「四平八穩地走」，打好基礎、逐步往上。

    交通部觀光署今天在台北圓山大飯店舉行觀光節頒獎典禮，表彰157位國內外觀光產業團體及從業人員。行政院長卓榮泰因為總統賴清德邀5院院長會商國政，觀光大會由秘書長龔明鑫代為出席。

    龔明鑫表示，行政院2024年通過「國家希望工程」國政願景觀光方案，將觀光定位國家重大政策，今年也於農曆年前召開「行政院觀光產業振興諮詢會議」，強化中央部會、地方政府及民間業者等公私單位溝通。

    陳世凱表示，台灣去年遇到地震、颱風，對觀光界來說是辛苦的一年，台灣觀光從業人員、海外送客來台的夥伴，大家都很努力，台灣觀光協會也在海外努力宣傳台灣，他也要感謝行政院挹注經費，將花蓮觀光振興起來。

    陳世凱表示，觀光是我國重點產業，產學界努力向前，政府努力做好環境、政策面，他去年11月參加自行車賽，感覺到台灣有很多人文、自然的美好，具有吸引力。

    陳世凱表示，經過去年打底，希望今年觀光能「四平八穩地走」，打好基礎、逐步往上，發光發熱，期許2025年繼續努力，從永續觀光、數位轉型雙重發展。

    觀光署署長周永暉會後受訪表示，「四平八穩」是穩定中求發展，尤其去年表現好的市場，例如北美、菲律賓市場，都有大幅躍進空間；另一方面，「四平八穩」另外也是希望穩定恢復到疫情之前情況，例如日韓市場雖較有挑戰性，不過台灣有很多有趣景點和美食，加上今年米其林評比範圍增加兩個城市，也是助援之一，要有信心；至於中國市場，觀光署也很重視，不過衡平發展也很重要。

    周永暉表示，3月27、28日也將召開全國景區會議，與林業署、國家公園署討論行銷觀光，一步一腳印，「台灣一定要往前走，不能走回頭路。」

    行政院秘書長龔明鑫（中）、交通部長陳世凱（左二）10日出席觀光節慶祝大會頒獎典禮，與觀光署長周永暉（左起）、圓山飯店董事長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏台上合影。（記者塗建榮攝）

    行政院秘書長龔明鑫（中）、交通部長陳世凱（左二）10日出席觀光節慶祝大會頒獎典禮，與觀光署長周永暉（左起）、圓山飯店董事長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏台上合影。（記者塗建榮攝）

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