台南將軍區廣山3浪浪疑遭毒死 動保處要查

遊盪犬疑遭毒死。（南市動保處提供）

2025/02/10 16:51

〔記者楊金城／台南報導〕台南市將軍區廣山里傳出毒狗事件，有3隻遊盪犬疑遭毒死，台南市動物防疫保護處、學甲警分局接獲民眾通報，將調查揪出兇手。

南市動保處、將軍分駐所是在上週六（8日）晚間接獲民眾通報，指出將軍區廣山里的民宅前有4隻浪浪口吐白沫，倒地身亡。

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有居民指出，這幾隻遊盪犬在廣山里生活許久，不會擾民，也從不追車、危及庄內長者和幼童，難以想像竟有人做出如此狠心的行為，擔心當地其它遊盪犬再遭毒手，主管機關應查明真相。

動保處當晚隨即派員與警方趕往現場，發現現場只有3隻遊盪犬死亡，並將犬隻遺體帶回冰存。

動保處說，當晚搜尋案發現場附近並未發現毒餌，目前犬隻已完成胃部採樣，並在今天（10日）寄送農業部農業藥物試驗所檢驗，後續動保處將派員持續巡查及配合警方調閱監視器以釐清案情。

動保處指出，廣山里雖有遊盪犬，但未傳困擾地方，這是大北門區首次傳出毒狗疑案，3犬不明原因集體死亡，將全力查明事件真相。

台南市動保處副處長洪振凱說，民眾使用農藥或其他藥物毒死犬貓，違反動物保護法第25-1條，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金。

台南市將軍區廣山里8日傳出毒狗事件，有3隻遊盪犬疑遭毒死，台南市動物防疫保護處、學甲警分局現場處置。（南市動保處提供）

台南市將軍區廣山里8日傳出毒狗事件，有3隻遊盪犬疑遭毒死，台南市動物防疫保護處、學甲警分局現場處置。（南市動保處提供）

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