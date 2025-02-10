北市食藥粧廣告違規去年開罰7588萬 拉蓓精萃飲廠商遭罰28次

台北市衛生局提醒，看食品廣告有5不原則，不聽、不看、不信、不買、不吃宣傳誇大療效產品。（台北市衛生局提醒）

2025/02/10 16:40

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市衛生局2024年開罰食品、藥品／醫療器材及化粧品違規廣告共669件、裁罰7588萬元，食品廣告違規情形以宣稱提升免疫力類最多，其次為宣稱減肥瘦身類及宣稱皮膚美容類。七寶創意有限公司遭處分28件，罰鍰達694萬元最高，其主打商品為拉蓓精萃飲，廣告詞涉及醫療效能。

統計違規廣告產品種類，食品佔460件，裁罰金額5204萬元（68.6%）金額最高，藥品／醫療器材佔37件、裁罰1340萬元（17.6%）居次，化粧品172件、裁罰1044萬元（13.8%）為第3名。而罰鍰累計第1名為「七寶創意有限公司」，處分28件，罰鍰達694萬元，該公司產品「拉蓓暖宮精萃飲」廣告詞涉及醫療效能「預防子宮提早老化…延緩更年期到來、遠離惱人的各種不適與疾病…」。

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第2名為「無限極國際有限公司」，處分5件，罰鍰達262萬元，其「無限極穩醣清桑飲」廣告詞涉及醫療效能「讓你藥越吃越少…數值越來越漂亮…」。第3名為「新加坡商三得利健益亞太股份有限公司台灣分公司」，處分19件，罰鍰233萬元，該公司之「三得利御瑪卡」產品廣告涉及誇大不實，指「75%男性2週有感」。

違規食品廣告以宣稱提升免疫力類佔第1位，共69件（15%），其次為宣稱減肥瘦身類68件（14.8%）及宣稱皮膚美容類42件（9.1%）居第3；違規化粧品廣告以宣稱消炎、消腫類佔第1位，共53件（30.8%），其次為促進細胞活動或膠原蛋白增生類共43件（25.0%），除皺、除紋類宣稱共30件（17.5%）居第3。

以違規廣告媒體分類統計分析，網路526件（78.6%）最多，其次為電視共103件（15.4%）。進一步分析網站違規廣告，以公司官網291件最多、裁罰金額2506萬元；社群媒體則以Facebook最多有69件裁罰1051萬元、Instagram 21件裁罰206萬元、YouTube 7件裁罰203萬元。

台北市衛生局呼籲，消費者應先確認網站有無揭示廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，如果只有行動電話或e-mail，仍無法確認販售者身分，無法保障購買商品的安全及合法性。

一般市售食品僅提供人體所需之營養素及熱量，並不具備提升免疫力、減肥瘦身等涉及改變身體外觀功效，更無法達到預防、改善或治療疾病等醫療效能，提醒民眾購買前務必要「停看聽」：停─冷靜思考是否確實有需要及對健康是否有幫助；看─閱讀包裝標示相關資訊；聽─請教醫師等專業人員之建議，不聽、不信、不買、不吃、不推薦不實產品，才能正確選購對自身有助益的產品。

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