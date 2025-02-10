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    土城軌道建設齊發 侯友宜：捷運三鶯線明年初通車

    侯友宜主持土城區行動治理座談會議，他指出，捷運三鶯線預計明年初通車。（記者陳奕劭攝）

    侯友宜主持土城區行動治理座談會議，他指出，捷運三鶯線預計明年初通車。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/10 16:36

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（10日）到土城區主持行動治理座談會議，有關施工中的重大建設，他表示，捷運三鶯線預計明年初通車、土城司法園區、金城交流道增設工程預計2027年完工；另外，永寧轉運站將於2月17日啟用，共融式兒童遊戲場「永寧廣場」預計今年4月完工啟用。

    侯友宜指出，土城目前有5條捷運系統，包括捷運板南線、萬大中和線、土城樹林線、三鶯線與爭取中的泰板輕軌，捷運三鶯線目前進度約81．2％，預計明年初通車、土城樹林線CQ880B將於今年2月27日開標、泰板輕軌已提報交通部審查，繼續爭取中央核定，待財政收支劃分法施行後，會加緊建設腳步。

    會議未開放媒體採訪，市議員卓冠廷轉述，會議主要討論交通問題，尤其是土城的軌道建設至關重要，尤其捷運萬大—中和—樹林線高架段要進行招標，希望不要再流標，他指出，金城路的交通問題需要改善，左轉道車輛比較少、直行道車子較多，容易造成回堵、壅塞，希望趕快解決。

    民政局表示，里長會議中關心金城交流道與土城司法園區的進度，市府回應，兩項建設預計將在2027年完工，其中金城交流道的增設，可望分擔中和及土城交流道的交通量；另外，永寧轉運站預計2月17日啟用，收攏10條桃園公車路線至轉運站內，改善中央路與承天路的交通壅塞。

    民政局長林耀長說，土城區自2019年開始辦理行動治理座談會以來，里長提案反映共132件，解除列管127件，執行達成率96％。

    新北市長侯友宜（中）今天到土城區主持行動治理座談會議，與副市長劉和然（左4）、立委吳琪銘（右5）等人合影。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜（中）今天到土城區主持行動治理座談會議，與副市長劉和然（左4）、立委吳琪銘（右5）等人合影。（記者陳奕劭攝）

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