雲林北港燈會「巷弄燈區」人氣滿滿 原因曝光

北港燈會巷弄燈區古色古香的燈海，吸引不少遊客駐足欣賞。（記者李文德攝）

2025/02/10 16:36

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「2025北港燈會」打造10大燈區，讓民眾遊覽北港各景點，其中巷弄燈區除可欣賞古燈外，更有北港工藝坊工藝展欣賞。工藝坊負責人蔡享潤表示，此燈區互動性高，除展覽，猜燈謎、拓印「報馬仔」春聯，更有許多珍藏文創小物打卡按讚就能獲得，深受年輕遊客喜愛。

巷弄燈區位於北港朝天宮前被喻為「暗街仔」的安和街與共和街，整個燈區均以北港在地古代延傳的燈節為主題，由一群在地文史人士創設，走進燈區可一長排古色古香的燈籠高掛，讓人像是走入時光隧道，不由得驚嘆、駐足欣賞。

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蔡享潤表示，今年打造「傘燈」「燈謎」牆，甫點燈就吸引大批遊客前來拍照卡卡，值得一提的更是用蒸籠打造一條蛇燈，近日以老街特色加上諧音梗打造一排燈海，深受民眾喜愛。根據觀察有超過半數都屬於年輕遊客，成功吸引民眾走進巷弄欣賞。

蔡享潤表示，除打造燈景外，工藝坊內更是邀請國內纏花大師曾國棻展出經典代表作品，讓遊客走進巷弄燈區大飽眼福，此外更強調互動性，特別讓民眾免費體驗北港特有的「報馬仔」版畫，讓大小朋友能夠動手拓印，每天都吸引上百人參與，即便近日寒流來襲，巷弄內依然「熱情滿滿」。

蔡享潤表示，凡到北港工藝坊打卡、按讚、填寫問卷，更送出具有「台灣美食特色的文創鑰匙圈，有滷肉飯讓民眾收集，不妨走入巷弄中感受北港獨特風情；民眾表示，以往走訪北港多半走馬看花，但巷弄燈區中驚喜滿滿，燈飾多元且富含在地文化，值得大家一遊。

北港燈會巷弄燈區「傘燈」牆，吸引不少遊客駐足欣賞。（記者李文德攝）

北港燈會巷弄燈區古色古香的燈海，吸引不少遊客駐足欣賞。（記者李文德攝）

凡到北港工藝坊打卡按讚，填寫問卷，可獲得「台灣特色」文創鑰匙圈。（記者李文德攝）

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