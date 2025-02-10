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    彰化首條友善行人道滿月 「我的家門口是我的」爭議後現況曝光

    彰化市大埔路作為全縣首條標線型人行專用道，自今年1月啟用以來已滿一個月，實現「人本交通」與「汽機車平權」的理念。（記者張聰秋攝）

    彰化市大埔路作為全縣首條標線型人行專用道，自今年1月啟用以來已滿一個月，實現「人本交通」與「汽機車平權」的理念。（記者張聰秋攝）

    2025/02/10 16:33

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣首條標線型行人專用道位在彰化市的大埔路，自今年1月啟用至今滿月，專用道在初期規劃時曾遭到居民反對，甚至有住戶嗆聲「我的家門口是我的！」不過，從目前現況來看，整體成效逐漸顯現，讓行人安全走路成為可能。

    今天下午記者實地觀察，行人專用道的綠色標線清楚標示「人行道」，大大降低行人與車輛爭道的風險，且機車停車秩序比以往改善許多，專用道功能逐步展現。

    不少民眾說，大埔路行人專用道的標線清楚，車輛和行人分流，機車停放在停車的標線區，街道整體看起來更有條理。也有行人表示，專用道的存在讓步行環境更為安全，行人可以安心地走在綠底人行道上，不用再與車輛爭道，更不用在亂停的機車間「蛇」來「蛇」去，安全性提高。

    儘管，部分區域仍有汽車或機車停放在人行道上的情況，但與過去亂停放相比，情形已改善許多。

    倒是並非人人都支持，反對民眾仍然堅持，大埔路路幅不夠大，車道限縮後，汽機車共用車道，機車停放在車道邊，汽機車稍不留神可能發生擦撞，「友善了行人與騎士，反讓汽車用路人心驚膽跳？」

    對此，縣府工務處表示，這條專用道的設置是改善人本交通的第一步，目的是提升行人安全與步行環境的友善性，目前仍處於適應與觀察期，半年後將進行成效評估，若有民眾反映不便，工務處會派員實地會勘並改善。

    工務處強調，行人專用道不僅關注行人權益，也兼顧汽機車的平等使用，藉此實現「人本交通」與「汽機車平權」的理念，期望透過時間和努力，讓更多居民接受並支持這項友善行人措施。

    彰化市大埔路作為全縣首條標線型行人專用道，上路滿月了，行人們順著綠底標線行走，不用在機車陣中「蛇」來「蛇」去，安全提升。（記者張聰秋攝）

    彰化市大埔路作為全縣首條標線型行人專用道，上路滿月了，行人們順著綠底標線行走，不用在機車陣中「蛇」來「蛇」去，安全提升。（記者張聰秋攝）

    彰化市大埔路行人專用道機車有秩序停放在停車區域內，留出行人專用道讓行人通行。（記者張聰秋攝）

    彰化市大埔路行人專用道機車有秩序停放在停車區域內，留出行人專用道讓行人通行。（記者張聰秋攝）

    彰化市大埔路行人專用道上，雖然部分區域仍可見汽車或機車違停在人行道上，但相比以往的亂象，情況已有明顯改善。（記者張聰秋攝）

    彰化市大埔路行人專用道上，雖然部分區域仍可見汽車或機車違停在人行道上，但相比以往的亂象，情況已有明顯改善。（記者張聰秋攝）

    反對民眾認為，車道限縮後，汽機車共用車道，還要閃避旁邊停靠的機車，險象環生。（記者張聰秋攝）

    反對民眾認為，車道限縮後，汽機車共用車道，還要閃避旁邊停靠的機車，險象環生。（記者張聰秋攝）

    縣府工務處接獲民代與民眾陳情反映，馬上派員實地會勘並改善相關道路標線。（記者張聰秋攝）

    縣府工務處接獲民代與民眾陳情反映，馬上派員實地會勘並改善相關道路標線。（記者張聰秋攝）

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