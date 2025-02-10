碩士班筆試傳打光暗號作弊？ 台大：可能性不高

台灣大學上周末舉行碩士班招生筆試，有網友在社群媒體發文爆料，指金甌女中試場外的高樓，疑以打光的方式向場內考生打暗號作弊。不過，台大校方初步研判藉打光舞弊的可能性不高。 （資料照）

2025/02/10 16:24

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學上周末舉行碩士班招生筆試，有網友在社群媒體發文爆料，指金甌女中試場外的高樓，疑以打光的方式向場內考生打暗號作弊。不過，台大校方說明，在接獲檢舉的當下，即拉下試場窗簾因應，初步研判藉打光舞弊的可能性不高。

台大校方表示，台大辦理各項入學考試皆以公平、公開、公正為原則，不容許任何舞弊行為，當日該節次結束，經考生向試務中心反映後，於次節起至次日面對該光源的試場均以拉下窗簾因應，考場巡視人員亦加強查看，台大會追蹤此事的發展，但初步研判，要藉由此種方法舞弊的可能性並不高。

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台大於2月8日及9日舉辦「114學年碩士班」招生筆試，台大校總區、金甌女中、台南二中等均設有考場。有網友今在「Threads」發文指，有考生發現考場外高樓有一異常光源，該光源的亮度、大小、位置，很難認為是一般家庭使用的燈具，金甌女中面向中正紀念堂的所有試場皆可看見該光源，考試時光源以具規律性、長短變化的方式閃爍，像是某種密碼，並於考試結束前10分鐘時停止。

發文網友質疑，考試開始後40分鐘可離場時，就有可能將選擇題答案帶出，向仍在考場內的考生打暗號，第3節考試結束後，檢舉考生先拍照蒐證，再到試務人員辦公室說明情況，同時要求考場拉下所有窗簾，杜絕場內考生接受訊號的可能，金甌女中試場因該名考生檢舉而拉下窗簾，光源從當節考試開始熄滅，隔天也呈熄滅狀態，抓到作弊者的機會低，但將完整過程告知社會大眾，期杜絕作弊歪風。

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