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    台中大里空地雜樹叢生惹民怨 民盼清除變身為綠帶、道路

    大里仁堤路、仁慈街間的空地，多年來雜草、雜樹叢生，颱風還會發生樹木倒塌，民眾希望能清除後綠美化。（記者陳建志攝）

    大里仁堤路、仁慈街間的空地，多年來雜草、雜樹叢生，颱風還會發生樹木倒塌，民眾希望能清除後綠美化。（記者陳建志攝）

    2025/02/10 16:27

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里仁堤路和仁慈街間有一塊空地，多年來長滿雜樹和雜草，颱風侵襲時還發生樹倒險傷人，立委江啟臣接獲市議員林碧秀、仁化里長陳宗興的陳情，邀集水利署第三河川分署、國有財產署等單位會勘，希望能將雜樹砍除綠美化，其中約1500平方公尺屬第三河川分署所有，預計2月底前將雜樹、雜草清理乾淨後交由市府管理。

    市議員林碧秀表示，大里仁堤路和仁慈街間的這一處空地，除少部分屬私人所有，大部分屬國有土地，但多年來都雜草、雜樹叢生，因仁慈街、仁堤路與至善路交會口的車流量大，未來台74線十九甲匝道完工通車，進出的車流將更多，因此建議短期先將這處空地綠美化，未來則徵收闢路，讓附近交通更順暢。

    大里仁化里長陳宗興也說，該處空地長期以來雜草、雜樹叢生，除影響環境景觀，每逢颱風侵襲，裡面的榕樹因樹根腐朽，經常會發生樹木倒塌到一旁道路的狀況，民眾都擔心壓到過往的人車，因此希望能早日將這塊空地的雜樹、雜草清除乾淨，再交由市府進行綠美化或闢路。

    第三河川分署表示，該處空地約有300公尺長，面積約1500平方公尺，屬於河川區域內的土地，經查屬未登錄的國有地，因民眾擔心雜樹倒塌傷人，預計2月底前會派工清除，再將土地交由市府進行綠美化。

    大里仁堤路、仁慈街間的空地，多年來雜草、雜樹叢生，立委江啟臣服務處（右2）邀集市議員林碧秀（右1）、仁化里長陳宗興（右3）會勘清除。（記者陳建志攝）

    大里仁堤路、仁慈街間的空地，多年來雜草、雜樹叢生，立委江啟臣服務處（右2）邀集市議員林碧秀（右1）、仁化里長陳宗興（右3）會勘清除。（記者陳建志攝）

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