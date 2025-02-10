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    雨打元宵燈！一圖曝本週天氣動態 天氣風險：明晚起轉陰雨

    今明兩天寒流減弱，水氣偏少，西半部普遍都是晴朗、舒適的天氣，不過明晚南方水氣北上，元宵節從南到北都是陰有陣雨天氣。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書）

    今明兩天寒流減弱，水氣偏少，西半部普遍都是晴朗、舒適的天氣，不過明晚南方水氣北上，元宵節從南到北都是陰有陣雨天氣。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書）

    2025/02/10 16:52

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今、明（10、11日）兩天寒流減弱，水氣偏少，西半部普遍都是晴朗、舒適的天氣，不過明晚南方水氣北上，元宵節從南到北都是陰有陣雨天氣。

    天氣風險公司在臉書PO出本週天氣變化圖指出，寒流減弱，明日週二將回暖許多，西半部普遍都是晴朗天氣，不過由於雲量偏少，西半部仍要留意輻射冷卻會帶來晨間的極端低溫，日夜溫差相當大。

    週二晚間天氣開始有變化，隨著南方雲系北上，南部、東南部地區水氣開始增多，天氣轉陰並有短暫雨機會；週三元宵節雲系持續北上擴及全台各地，入夜後更有鋒面南下通過，預估從南到北都是陰有陣雨天氣。

    週四（13日）鋒面已經通過，不過受到東北季風持續影響，水氣仍然偏多，各地維持相似的陰陣雨天氣；週五東北季風減弱，水氣減少，週末期間的天氣可望逐漸轉趨穩定。

    天氣風險指出，近期的天氣開始有點春天的味道出現，雖然仍會有低溫出現，但回暖的幅度也會相當大，另外水氣容易增多、移入時也會相當快速，預報不確定性也會相對提高許多，提醒民眾要留意天氣型態的快速或大幅度轉變。

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