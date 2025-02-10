台南六甲落羽松季 看美景要把握最後機會

台南六甲落羽松林的周邊水田，猶如天空之鏡般，倒映出春天限定的落羽松美麗倩影。（記者楊金城攝）

2025/02/10 16:10

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲落羽松季至今吸引約10萬觀賞人次，絕美景色倒數中，遊客要把握最後機會前來賞景拍照，錯過就要等明年了。

六甲區長陳啓榮指出，六甲落羽松林有美麗花海陪襯，春節期間就吸引6萬人潮，目前周邊農田蓄水進行整田，準備春耕插秧，配上藍天白雲或夕陽雲彩，又建構出獨特的絕美倒影風景。

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六甲公所說，台南第一期稻作已開始插秧，六甲落羽松林周邊農田栽種的波斯菊花海，因已凋零，農民進行灌溉翻耕、整田，此時的水田猶如天空之鏡般倒映出春天限定的落羽松美麗倩影，1週後就會插秧。

六甲公所統計落羽松季至今共吸引約10萬觀光人潮，目前落羽松林相也已近尾聲，整體旅遊熱潮已比不上前幾年動輒2、30萬人的榮景；陳啓榮表示， 歡迎遊客前來六甲旅遊欣賞季節限定的落羽松季，品嘗六甲美食、拜古廟、訪老屋、遊埤塘，並能順遊附近的烏山頭水庫、官田遊客中心、隆田文化資產教育園區、嘉南大圳水圳綠道留下難忘的走春回憶。

台南六甲落羽松林的周邊水田，猶如天空之鏡般，倒映出春天限定的落羽松美麗倩影。（記者楊金城攝）

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