為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南六甲落羽松季 看美景要把握最後機會

    台南六甲落羽松林的周邊水田，猶如天空之鏡般，倒映出春天限定的落羽松美麗倩影。（記者楊金城攝）

    台南六甲落羽松林的周邊水田，猶如天空之鏡般，倒映出春天限定的落羽松美麗倩影。（記者楊金城攝）

    2025/02/10 16:10

    〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲落羽松季至今吸引約10萬觀賞人次，絕美景色倒數中，遊客要把握最後機會前來賞景拍照，錯過就要等明年了。

    六甲區長陳啓榮指出，六甲落羽松林有美麗花海陪襯，春節期間就吸引6萬人潮，目前周邊農田蓄水進行整田，準備春耕插秧，配上藍天白雲或夕陽雲彩，又建構出獨特的絕美倒影風景。

    六甲公所說，台南第一期稻作已開始插秧，六甲落羽松林周邊農田栽種的波斯菊花海，因已凋零，農民進行灌溉翻耕、整田，此時的水田猶如天空之鏡般倒映出春天限定的落羽松美麗倩影，1週後就會插秧。

    六甲公所統計落羽松季至今共吸引約10萬觀光人潮，目前落羽松林相也已近尾聲，整體旅遊熱潮已比不上前幾年動輒2、30萬人的榮景；陳啓榮表示， 歡迎遊客前來六甲旅遊欣賞季節限定的落羽松季，品嘗六甲美食、拜古廟、訪老屋、遊埤塘，並能順遊附近的烏山頭水庫、官田遊客中心、隆田文化資產教育園區、嘉南大圳水圳綠道留下難忘的走春回憶。

    台南六甲落羽松林的周邊水田，猶如天空之鏡般，倒映出春天限定的落羽松美麗倩影。（記者楊金城攝）

    台南六甲落羽松林的周邊水田，猶如天空之鏡般，倒映出春天限定的落羽松美麗倩影。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播