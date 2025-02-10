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    網購進口自用電子器材加收750元惹民怨 NCC揭4大成本來源

    民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（資料照）

    民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC今年2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（資料照）

    2025/02/10 16:30

    〔記者林志怡／台北報導〕網購電子產品已是民眾的日常，但若輸入的品項未經管理，恐影響國內的通訊品質。國家通訊傳播委員會（NCC）近期針對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，即使是自用用途，只要通過郵寄進口，每案就要收取750元審查費用，NCC也揭露相關人工、設備、水電與其他費用估算細節。

    過去民眾從國外網購2部或以下的「第二級電信管制射頻器材」自用，不須繳交審查費用，但有代購業者或水貨商為規避審查與法規，分批輸入商品，造成管理上的疑慮，加上自用比對件數從2020年的2.1萬件增加到2024年的4萬餘件，人力與行政成本大增，NCC在去年修正「電信管理業務規費收費標準」。

    NCC主秘黃文哲指出，新規自今年2月5日起實施，只要是從國外郵寄輸入，不論件數多寡，每案都要收取新台幣750元的「輸入核准審查費」；但若民眾在出國返台時自行從國外攜入5部以下的相關器材，在海關就要自行上繳自用切結書，因此仍不需要繳交審查費用。

    NCC北區監理處長蔡國棟則說明，當民眾通過郵寄輸入受管理的申請後，除了確認申請人個人資料，比對海關提供的報驗廠牌、型號、數量是否相符外，承辦人員等還需檢視產品型錄、規格、使用的技術內容等。

    蔡國棟提到，處理此類審查案件時，比較棘手的狀況通常是消費者檢附的資料不齊，需要承辦人員協助尋找資料或協助確認，有相當大的溝通成本，且若遇上不核准的案件，比如申請的產品使用我國未核准的頻段，消費者可能心生不滿，進行陳情、訴訟等，還會有其他處理成本產生。

    針對750元的審查費，NCC也解釋，其中包括235元的案件審核、31元的相關案件清冊整理與網頁統計資料等彙整、28元審議確認相關人力工時費用；另以過去5年內，平均每年審查2萬件計算，每件需支付3元系統開發費、8元維護費。

    此外，在新增系統功能方面，還有150元進口人證件識別摘要標示系統、300元自用上載文件識別摘要標示系統開發及其使用費，6元水電費，以及16元其他成本，包含但不限於補件再審、否准陳情、行政訪查及訴訟費等，前述費用總計777元，因此最終決定收費750元。

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