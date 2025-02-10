日本龍谷之森、台灣賽夏PaKaSan、林保署三方 簽友好森林MOU

農業部林業保育署署長林華慶（左2）與日本龍谷大學校長入澤崇（右2）、賽夏根誌優長老（中）共植南庄橙。（林保署提供）

2025/02/10 16:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕日本龍谷大學所管理的校區周邊森林「龍谷之森」與我國農業部林業保育署、南庄賽夏蓬萊部落三方共同簽署友好森林合作備忘錄，林業保育署長林華慶今（10日）表示，未來將彼此以兩處森林為基地，交流森林永續經營的方法，並共同向國際推廣人與自然共生的理念。

位於京都的龍谷之森是開啟國際「里山倡議」的濫觴，過去周遭居民會在森林中農作，或利用森林的木頭製作柴薪，隨化石燃料取代柴薪，加上居民高齡化等，一度有大財團欲買下龍谷之森，後來由龍谷大學斡旋買下，龍谷大學是日本佛教淨土真宗本願寺派的僧侶養成學院，具有近4百年歷史，林華慶指出，該大學研究發現，人類行為完全退出森林後，外界都以為對森林生態最好，但實際上許多依附人類利用森林過程的里山動植物消失，反而降低生物多樣性，龍谷大學重新邀請在地周遭居民利用森林，更促該森林永續利用，也讓里山倡議受重視。

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林華慶指出，2012年時他身為當時林務局（林業保育署前身）員工赴日參訪的地點就是龍谷大學，對該大學倡議如何讓森林與當地居民共好的觀念震撼又深刻，當時就希望能將同樣的方式帶回台灣運用在山村部落，近年隨政策興革與法規鬆綁，終可讓過去和原民緊張對立的林務局，轉而和原民共好，如南庄賽夏部落重返其秘境部落，並協助部落透過新的科技方法，利用森林產物產出精油、純露，並發展林下經濟，增進居民收入，更進一步回饋維護森林，除南庄賽夏部落外，該署今年年中也將和南投丹大部落實現森林共管，目前正在研討劃設區域。

林華慶表示，在政大牽線下，龍谷大學去年拜訪該部落，認為該部落正是里山倡議的具體實踐，提出三方簽署備忘錄，並於今天正式簽署，未來三方將會更進一步交流、交換森林永續經營經驗，並一同向國際推廣；龍谷大學校長入澤崇表示，希望透過合作，結合部落的傳統智慧與大學的學術研究，共同培育具國際視野的學生，在兩座森林實踐自然共生的知識，希望可透過自然正向的力量帶來貢獻。

農業部林業保育署長林華慶表示，未來將和龍谷之森持續交流森林永續經營方法。（記者楊媛婷攝）

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