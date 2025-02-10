福智教育園區內3千棵大樹 助學生創作短片拿獎

福智教育園區內有多達3000棵以上樹木，助福智高中學生創作短片「笑院森呼嘻」，拿下「小網紅大夢想」短片優選。 （福智文教基金會提供）

2025/02/10 15:57

〔記者林曉雲／台北報導〕中華少年成長文教基金會與新北市教育局、台灣文化創意學會共同主辦「世界公民台灣起飛」系列活動，福智高中二年級學生張雁淳與創作團隊，以福智教育園區內多達3000棵以上樹木為背景，採聯合國SDGs目標「永續城市與社區」精神，創作短片「笑院森呼嘻」，拿下第3屆「小網紅大夢想」短片優選獎項。

張雁淳說明，團隊從住宿的校園生活中尋求靈感，以福智教育園區3000棵以上的樹木與遼闊的農地，所營造的生態校園為背景，呈現出校園綠意盎然的天然芬多精，對於學子身心舒壓的價值，短片描述「漫步有機菜園中學習，徜徉樹林中呼吸芬多精。從每一個氣息，去感受世界的脈動。」

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短片命名為「笑院森呼嘻」，代表在充滿樹林的校園中深呼吸，在芬多精的包圍下放鬆身心，找到更多樂趣，同時也了解到自身與生態的緊密關係，祈願打造這樣的永續環境，張雁淳也表示，在製作影片的過程中，體會到團隊合作的力量。

指導老師陳家樂表示，他僅提供概念指導，盼培養學生能具有自主學習與實踐的能力，短片拍攝與後期製作是學生合作完成，快速掌握拍攝及剪輯技巧，並不斷磨練思考與實踐能力；此次選拔活動以SDGs目標中的任一主題為基礎，透過戲劇、說唱、解說、報導等形式製作短片，表達「家庭價值」、「綠色旅遊」及「地方創生」為核心的內涵，創意及主題內容結構佔比40％，網路人氣佔比，台風、發音、表情、肢體佔比及影片技巧佔比則各佔20％。

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