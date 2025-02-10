學輔法去年修正 大學專輔增120名生力軍

學輔法去年修正，大學專輔人力增120名生力軍，教育部委由樹德科大辦新進研習，提升專業並形成支持系統。（教育部提供）

2025/02/10 16:04

〔記者林曉雲／台北報導〕學生輔導法去（113）年修正公布，專科以上學校專任專輔人員配置，學生和專輔人員比例，由1200比1調降至900比1，全國共增加120名生力軍，教育部為協助新人適應環境，以利推動學生輔導工作，辦理公私立大專校院新進專任專業輔導人員在職培訓研習，教育部學特司科長楊奕愔說明，盼提升輔導實務專業知能及資源連結，同時增進新進人員互動與交流，形成支持系統，提升整體諮商輔導工作的服務品質。

楊奕愔表示，為因應學生輔導需求，強化校園心理支持系統，學生輔導法已於去年12月18日修正公布，除增加輔導人力編制、落實三級輔導機制外，也系統介接社會安全網絡，並增訂維護兒童及少年最佳利益作為學生輔導原則，將有助提升我國學生輔導整體量能及品質。

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研習由樹德科技大學承辦，國立雲林科技大學諮商輔導中心主任陳斐娟介紹「學校輔導工作政策、法規及倫理」，說明校園中輔導相關的工作重點、法規及專業倫理守則；屏東大學學生諮商中心主任洪菁惠則講授「輔導體制組織配置與危機事件心理輔導介入處遇」，介紹校內危機事件因應及系統合作模式；嘉南藥理大學學輔中心主任黃姝文講授專業輔導人員如何運用自身經驗善用與建置「跨專業轉介（銜）網絡合作機制」，再引導學員思考在系統的任務，如何運用轉銜或轉介至適當系統資源，共同協助個案。

此外，東吳大學健康暨諮商中心主任王佳玲講授「校園常見精神疾患辨識與憂鬱自傷防治」，先引導與會人員思考大學生為何會請心理假，再分析目前校園中學生尋求諮商的類型及常見的大學生精神疾患，共同思考如何為學生建置安全網；諮商心理師張麗君講授「校園性別事件辨識與介入」與「校園性別事件行為人輔導」，介紹校園性別事件類型、通報與適法性處理，及如何提供行為人與受害人輔導協助；最後並由四區輔諮中心召集人分組帶領學員討論及經驗分享與交流。

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