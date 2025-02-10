淡水第三公墓轉型停車場 預計5月完工、提供46車位

民政局表示，市府自2020年啟動遷葬計畫，並規劃將該地改建為停車場，預計今年5月完工，將提供46個汽車停車格。（記者羅國嘉攝）

2025/02/10 15:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區淡金路與下圭柔山路口一塊空地，過去為淡水第三公墓，因禁葬多年且周邊停車需求高。民政局表示，市府自2020年啟動遷葬計畫，並規劃將該地改建為停車場，預計今年5月完工，將提供46個汽車停車格，緩解當地長期以來的停車問題。

民政局指出，該地佔地約1900平方公尺，因多年來禁止新葬，地方里長及市議員自2019年開始推動將此地轉型為停車場，以滿足義山市民活動中心及周邊住戶的停車需求。因此，新北殯葬管理處於2020年7月公告展開遷葬，歷經近3年，於2023年2月完成遷葬作業，並於同年6月驗收完工。目前停車場鋪面改善作業正在進行中，工程預計5月完工後，將交由交通局委外經營管理，屆時當地停車空間不足的問題可望大幅改善。

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市議員鄭宇恩表示，第三公墓遷葬後長時間閒置，主要是由於市府內部跨局處協調進度不一，導致停車場建設計畫延宕。如今終於確定今年上半年內完工，她將持續監督工程進度，確保市府如期推動，早日紓解周邊居民與民眾的停車需求。

新北淡水第三公墓1900平方公尺，因多年來禁止新葬，地方里長及市議員自2019年開始推動將此地轉型為停車場。（記者羅國嘉攝）

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