為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡水第三公墓轉型停車場 預計5月完工、提供46車位

    民政局表示，市府自2020年啟動遷葬計畫，並規劃將該地改建為停車場，預計今年5月完工，將提供46個汽車停車格。（記者羅國嘉攝）

    民政局表示，市府自2020年啟動遷葬計畫，並規劃將該地改建為停車場，預計今年5月完工，將提供46個汽車停車格。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/10 15:11

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區淡金路與下圭柔山路口一塊空地，過去為淡水第三公墓，因禁葬多年且周邊停車需求高。民政局表示，市府自2020年啟動遷葬計畫，並規劃將該地改建為停車場，預計今年5月完工，將提供46個汽車停車格，緩解當地長期以來的停車問題。

    民政局指出，該地佔地約1900平方公尺，因多年來禁止新葬，地方里長及市議員自2019年開始推動將此地轉型為停車場，以滿足義山市民活動中心及周邊住戶的停車需求。因此，新北殯葬管理處於2020年7月公告展開遷葬，歷經近3年，於2023年2月完成遷葬作業，並於同年6月驗收完工。目前停車場鋪面改善作業正在進行中，工程預計5月完工後，將交由交通局委外經營管理，屆時當地停車空間不足的問題可望大幅改善。

    市議員鄭宇恩表示，第三公墓遷葬後長時間閒置，主要是由於市府內部跨局處協調進度不一，導致停車場建設計畫延宕。如今終於確定今年上半年內完工，她將持續監督工程進度，確保市府如期推動，早日紓解周邊居民與民眾的停車需求。

    新北淡水第三公墓1900平方公尺，因多年來禁止新葬，地方里長及市議員自2019年開始推動將此地轉型為停車場。（記者羅國嘉攝）

    新北淡水第三公墓1900平方公尺，因多年來禁止新葬，地方里長及市議員自2019年開始推動將此地轉型為停車場。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播