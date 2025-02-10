教育部推中小學數位學習深耕計畫8年，逾3萬師生參與，今年有56校參加。（教育部提供）

2025/02/10 15:13

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「中小學數位學習深耕計畫」8年，教育部資科司長吳穎沺表示，107年起至113年已累計開發199套課程，超過3萬師生人次參與課程，並與19國、6000餘位國際師生建立交流合作管道，協助學生運用新興科技，搭配學科知識，解決日常生活中的真實問題。

此外，吳穎沺說明，政院智慧國家方案（2021-2025年）著重於加強數位教育人才之培育，充足數位教育推動能量，教育部中小學數位學習深耕計畫今年共有13個縣市、計56校參與，著重於淨零排放、氣候變遷調適與環境永續等議題；今年8所國際組學校將與境外學校進行4週線上交流課程，並透過教練學校帶領推廣學校實施課程，擴大推廣成效。

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總計畫主持人為國立成功大學教授楊雅婷，國立屏東大學教授林志隆則擔任共同主持人，子計畫一至三分別由國立清華大學教授林秋斌、國立台灣師範大學教授林子斌與國立陽明交通大學教授林珊如擔任主持人，協辦增能工作坊及專家輔導，培訓數位學習種子教師，提升數位教學能力，並透過課程與教學成效評估檢核分析，持續優化開發的課程教材。

吳穎沺表示，透過中小學數位深耕學習計畫推動，盼激發學生創新與探索的動力，深耕計畫點亮教育的光芒，更對永續未來給予承諾，透過國際視野與本土行動的結合，培養面向世界且擁有永續力的未來公民。

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