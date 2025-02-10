霸王車？人間蒸發？員林停車塔一停2年多 公所發移車令

這部車停在員林立體停車塔已2年，公所呼籲車主快來開走。（記者顏宏駿攝）

2025/02/10 15:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於員林火車站前的停車塔拆除工程，已於去年底決標，近日就會展開拆除工程，但裡面有一部自小客車仍未移走，這部車已停超過2年，公所早已貼公告通知，車主仍未開走，公所表示，如果車主仍不理會，會依相關規定予以報廢。

這部車就停在停車塔1樓入口前，前年市公所停止營運，清空裡面280個車位後，只有這部車主遲遲未來開走，公所聯絡不到現有車主，於是在該車貼上通知公文，並在四周架起圍籬，惟車主仍未來領取。

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有附近民眾開玩笑說，停了快2年的車子，停車費爆表，停車費恐高過中古車價。也有民眾說，車主恐「人間蒸發」，這部車變成「幽靈馬車」。

公所表示，如果在開工前仍未來領取，公所會依相關規定，予以報廢。

員林市公所今指出，員林立體停車塔達到最低15年使用年限，市公所經多方評估決定拆除，開發土地釋出商業發展空間。拆除經費預估1016萬5千元，員林市公所去年12月完成拆除工程決標，近日動工，因考量大規模建設到招商進駐需要一段時間，將先行規畫平面路外停車場或納入路邊開單收費，將劃設33個平面停車位，每年約收取21萬元權利金，委外經營以活化土地、增加收益。

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