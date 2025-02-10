稀客虎鶇造訪台南 鳥友驚艷：難得3鶇齊現

冬侯鳥虎鶇難得現蹤台南市區公園。（圖由鳥友謝其良提供）

2025/02/10 15:13

〔記者蔡文居／台南報導〕在市區難得一見的冬侯鳥虎鶇，最近造訪台南永康祥合公園，讓發現的鳥友驚喜萬分。鳥友謝其良表示，虎鶇在台灣常看到的有2種，一種是較稀有的留鳥，都在中海拔山區活動，又叫虎斑地鶇或小虎鶇；在市區發現的大多是白氏地鶇，單獨出現於平地至中海拔山區，雖算是普鳥，不過要見到也是不容易。

虎鶇身長24至30公分，約與常見的斑鳩相當，因羽色有著黑邊鱗斑，似老虎的花紋而得名，名字十分響亮，但生性膽怯，又喜歡在密林底層活動，因此並不易發現，在台南也十分少見。2009年11月在台南巴克禮公園和漁光島曾有民眾拾獲受傷虎鶇送醫的記錄。

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謝其良表示，這是他首次在祥合公園記錄到虎鶇，上個月底就發現牠的行蹤，已好幾天都只聽到聲音不見其影，今天氣溫有點回升、光線也不錯，終於見到牠露面，算算已經來了快2週了，看來這貴客對這裡的環境還算滿意。

他表示，今年冬天，每年在市區公園都會記錄到白腹鶇和赤腹鶇2種較常見的鶇科候鳥，今年在祥合公園、巴克禮公園和成大校區都有發現，加上稀客虎鶇的現蹤，難得今年「3鶇」齊現，想一睹虎鶇真面目的民眾得把握機會。

根據eBird及台江國家公園的記錄，虎鶇主要分布於亞洲，以東亞地區較常見，歐洲地區也有記錄。在台灣，則分布於全台各地，出現於中低海拔到海岸地帶的開闊地、綠地、樹叢等，以小型無脊椎動物及植物果實為食。

冬候鳥赤腹鶇。（圖由謝其良提供）

冬候鳥白腹鶇。（圖由謝其良提供）

虎鶇名字十分響亮，但生性膽怯，又喜歡在密林底層活動，因此並不易被發現。（圖由謝其良提供）

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