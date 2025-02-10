竹市府啟動「AI精靈團手把手計畫」，推動數位學習與教育平權。（市府提供）

2025/02/10 14:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府攜手產學界，啟動「AI精靈團手把手計畫」，打造全新數位學習模式，推動教育優化與平權教育。此計畫由教育處主導，並邀請國立清華大學「清推測試與人力福祉實驗室」參與。此外，該計畫也獲得明科系統科技董事長陳育賢支持，捐贈5年共計500萬元，為AI教育數位學習注入動能。

教育處長林立生表示，「AI精靈團手把手計畫」不僅提供硬體與軟體設備，更重視手把手帶領師生學會使用，此計畫選定西門國小作為前導示範學校，從基礎數位素養、AI運算思維，到進階的個人化學習路徑，皆通過精準的教學設計與數據分析來改善。

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西門國小校長許慶恭表示，此計畫邀請清華大學科管所林世昌執行長參與，共同推動教育優化與學習平權。林世昌所領導的「清推測試與人力福祉實驗室」長期致力於研究科技如何促進教育公平，在此次與市府的合作中，將運用AI技術與數據分析，為不同學習背景的學生，量身打造個性化的學習方案，縮小教育落差。

林世昌表示，科技應成為知識普及的橋樑，而非門檻。強調希望透過此次合作，讓AI不僅是科技工具，更能成為孩子學習過程中的助力，確保每個孩子都能享有平等的學習機會。

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