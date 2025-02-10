重金屬鎘超標！ 海膽、丁香魚、巴西蘑菇都上榜

重金屬鎘超標的黃金亞麻籽。（食藥署提供）

2025/02/10 14:40

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今（10日）公布最新食品中重金屬監測結果，共計抽驗73件食品，5件重金屬鎘超標，包含海膽、丁香魚、巴西蘑菇、黃金亞麻籽，其中3件已被衛生局各開罰3萬元，其餘2件則是複抽時現場無產品可供抽驗，後續將加強管理，列為優先抽驗對象。

食藥署與地方衛生局合作監測市售食品中重金屬含量，並參酌歷年監測結果、國內食品相關法規修正、環境監測結果及國人飲食習慣等，滾動式調整年度監測食品類別及檢驗項目。

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在最新的去年10至12月執行結果中，食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，全數完成抽驗73件食品，包含7件食米及其他穀類、15件蔬果植物類、18件水產品、3件禽畜產品、10件蛋品及其加工品、10件嬰幼兒食品、3件盛裝飲用水、1件罐頭食品、2件飲料類、2件堅果及2件油籽。

鄭維智指出，其中5件重金屬鎘不符標準，包含2件水產品分別是海膽檢出鎘0.4mg／kg（毫克／公斤）、丁香魚檢出鎘0.07mg／kg，標準值各為0.3mg／kg、0.05mg／kg；2件蔬果植物類均是巴西蘑菇，檢出鎘6mg／kg、7mg／kg，也高於標準值的2mg／kg；以及1件油籽類為黃金亞麻籽，檢出鎘0.8mg／kg，超過標準值的0.5mg／kg，同批違規產品立即下架不得販售。

鄭維智說明，經地方衛生局命業者限期改正後，其中複驗仍不符規定的海膽，以及業者無法提具來源資料的2件巴西蘑菇，各被衛生局以違反食品安全衛生管理法處3萬元罰鍰，而丁香魚及黃金亞麻籽複抽時現場無產品可供抽驗，後續列管追蹤、優先抽驗。

根據食藥署資料，吸入高劑量的鎘會造成嚴重的肺臟損害；食入或飲用到含有高劑量鎘的食物或水，會嚴重刺激腸胃，導致嘔吐與腹瀉。長時間暴露於含低劑量鎘的空氣、食物或水，會造成鎘累積於腎臟並可能導致腎臟疾病產生，其他影響則是肺損傷與骨骼脆弱。

食藥署提醒，食品業者應落實自主管理，並依食安法規定保存產品原材料、半成品及成品來源相關文件，違者經命限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。此外，違反中央主管機關依食安法第17條所定衛生標準，經命限期改正，屆期不改正者，也一樣可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，情節重大者，甚至得命其歇業等。

市售食品中重金屬監測計畫最新執行結果。（食藥署提供）

市售食品中重金屬監測計畫最新執行結果。（食藥署提供）

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