必中買法？ 網瘋傳賓果「三星電選四倍十期」 數學老師曝實際中獎率

近日社群平台瘋傳一段號稱「財富密碼」的台灣彩券賓果賓果買法，掀起許多民眾跟風購買，這波熱潮也吸引數學老師的關注，並實際拍片測試中獎機率。示意圖。（資料照）

2025/02/10 15:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡喜歡購買彩券或刮刮樂，除了享受「小賭怡情」的快感，也希望有朝一日能一夜暴富，一圓人生財富自由的美夢。近日社群平台瘋傳一段號稱「財富密碼」的台灣彩券賓果賓果買法，掀起許多民眾跟風購買，這波熱潮也吸引數學老師的關注，並實際拍片測試中獎機率，引發網友熱烈討論。

據了解，日前一名網友在社群平台Threads上發文分享，自己到台灣彩券購買其中一種遊戲玩法「賓果賓果」前，會先特別跟業者告知要買「三星電選四倍十期」，並等1個小時後再返回彩券行兌獎，自己通常都能獲得獎金。該文一出，吸引其他網友跟風嘗試，網上更出現大量實測文，綜合結果來看，該買法並非人人中獎，依舊是有賺有賠。

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針對這波熱潮，台灣網紅兼數學老師李祥也在YouTube發布影片，分享自己實際計算「三星電選四倍十期」的中獎期望值，指出此買法的每期期望值為「－16.74766元」，購買十期的話則是「－167.4766元」，期望值顯示永遠都是負數，中獎並不容易。李祥也坦言，自己實際購買後最終中了4600元，「可能我這次運氣比較好。」

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