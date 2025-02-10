新北泰山農會捐贈復康巴士 盈餘回饋在地市民

新北市泰山區農會將盈餘回饋在地，10日由農會理事長謝文雄（左3）帶領常務監事陳和明（左2）及總幹事李愛娟（左1），捐贈新北市復康巴士，嘉惠在地市民。（新北市社會局提供）

2025/02/10 13:41

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市泰山區農會理事長謝文雄今天（10日）與常務監事陳和明、總幹事李愛娟，共同捐贈一輛復康巴士，運用盈餘回饋在地，希望嘉惠高齡長者、身心障礙者與行動不便民眾，謝文雄表示，這是泰山農會對在地市民的感謝之心，盼透過公益行動拋磚引玉，為需要幫助的家庭帶來更多便利與支持。

新北市泰山區農會捐贈復康巴士，由新北市府秘書長邱敬斌代表受贈，邱敬斌表示，泰山農會1950年成立以來，長期服務在地農民和民眾，善心更是不落人後。這次受贈的復康巴士是新北市第841輛，其中770輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，實際營運總數為499輛，透過由民間團體、個人的捐贈車輛，政府編列營運費用，私公協力為有需要的市民提供更便利的交通服務。

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謝文雄表示，「取之於農，回饋於民」，泰山農會多次運用公益金捐贈給在地警消，增添新配備，例如捐贈密錄器、消防防煙面罩等，強化救護安全，除回饋在地鄉親，也讓鄉親感受支持農會產品也是響應公益。

新北市泰山農會捐贈復康巴士，由新北市府秘書長邱敬斌（左）代表受贈並頒贈感謝狀予泰山農會理事長謝文雄（右）。（新北市社會局提供）

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