高雄市四年投入2.4億元 養豬業年產值提升達47.3億元

密閉式高床環控豬舍省水、省電、省工。（記者陳文嬋攝）

2025/02/10 13:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手農業部推動養豬產業升級，四年投入2.4億元輔導262場次養豬場優化設備省水、省電，更導入自動智能省工設備，增加二成離乳仔豬及上市頭數，提升年經濟產值達47.3億元，今年持續向中央爭取經費2800萬元，提升產業競爭力。

高雄395場養豬場飼養近29萬隻豬，農業局爭取到農業部「養豬百億基金計畫」經費補助，從110至113年投入經費2.4億元，輔導262場次養豬場優化設施，幫助豬農提升經營效能，帶動經濟產值逐年成長，從109年39億元提升至47.3億元。

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農業局輔導養豬場導入高床節水型、密閉環控式畜舍、自動智能省工設備，除了有效改善異味、廢水處理及人力不足等問題，降低生產成本，提升整體生產效能，受到養豬戶高度肯定。

田寮豬農陳金水表示，改建成高床豬舍後，大幅減少沖洗頻率，不但易於沖洗，更節省3成用水，省時、節水更省錢；阿蓮豬農高志賢指出，改建為水濂環控豬舍後，可自動調控環境溫度，太熱會自動啟動風扇、水濂降溫，豬隻住得舒適，生產效率好，夏季節省3成電費，方便管理並降低成本，提高整體收益。

農業局表示，四年投入2.4億元輔導262場次養豬場升級，四年節水效益達6.2萬公噸，相當於21.6萬人日用水量；更導入自動智能省工設備，不但增加2成離乳仔豬及上市頭數，還能有效解決勞動力不足，為養豬產業發展奠定良好基礎。

農業局指出，農業部「養豬百億基金計畫」雖已執行四年告一段落，但因成效卓越備受肯定，今年爭取中央經費2800萬元，持續推動養豬產業升級轉型。

水濂環控豬舍可自動調控環境溫度，夏季節省3成電費。（記者陳文嬋攝）

農民操作超音波測孕器，直接可在手機上顯示測孕結果。（記者陳文嬋攝）

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