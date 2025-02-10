逾96億陸軍新關廟砲校完工 原永康砲校年底前完成搬遷

逾96億元打造的新陸軍砲校已完工，年底前完成搬遷。（台南市政府提供）

2025/02/10 13:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資96.24億元興建的台南關廟新陸軍砲校完工，行政教學區、訓練區、公共設施區（含道路與水利設施），以及生態保育區等4大使用區，還有新虎山訓練場2處觀測所、3處訓練場與1處砲陣地等建築物，占地逾93公頃，市長黃偉哲今天視察，原永康砲校預計年底前完成搬遷。

黃偉哲表示，「砲校遷建與開發案」自1990年代即展開討論，2018年才真正動工，歷經逾20年的漫長等待，終於在今年1月下旬完工，現仍有需修整改善之處，國防部規劃於年底前完成搬遷。

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黃偉哲也感謝國防部軍備局與陸軍砲校的配合，同意以逐棟建築物逐條道路方式來進行驗收，若等全部竣工才進行驗收，不僅時效差，且影響當地整體發展。

舊砲校將於搬遷後，緊接進行創意設計園區的市地重劃，並由公所與市府單位進駐，且規劃休閒場域，助益整體城市發展，黃偉哲認為，未來都有助於帶動關廟與永康等2區的顯著發展。

工務局長陳世仁指出，國防部陸軍司令部委由台南市政府代辦「砲校遷建與開發案」，以分期分區、代拆代建、先建後遷原則，採取5大工區陸續施作，其中2條聯外道路工程於2019年3月完工。

而新虎山訓練場與南169改道工程於2020年7月完工，砲校關廟校區也於今年1月完工，進度順利；至於第3條聯外道路預計於2026年初完工，新光大道工程則將在2026年中完成，陳世仁說，2條道路屬於備用道路，但相對社區道路網絡發展助益甚大。

陳世仁指出，新校舍平面設計原則，建置模矩化與穩定的結構平面，並規劃多類型的廣場供校閱、休閒、訓練使用；外觀採漸層次設計，以降低壓迫感，並塑造國軍親民愛民形象近，工程也採綠建築與智慧建築設計，符合現代環保智能的潮流。

陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區，預計進駐士官兵、學員生約2600人，未來將帶動關廟經濟、都市發展，活絡地方產業成長與土地開發，並滿足陸軍砲校校訓合一的目標。

逾96億元打造的新陸軍砲校已完工，年底前完成搬遷。（台南市政府提供）

關廟砲校完工，市長黃偉哲視察。（台南市政府提供）

關廟砲校完工，市長黃偉哲視察。（台南市政府提供）

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