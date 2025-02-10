台南岸內排水二期完工 市府今年再投入1.7億元整治

鹽水區歡雅里、三明里及文昌里因地勢低窪，長年飽受水患威脅，南市水利局完成岸內排水治理二期工程， 今年將再投入1.7億元持續整治。（南市水利局提供）

2025/02/10 11:38

〔記者王涵平／台南報導〕鹽水區歡雅里、三明里及文昌里因地勢低窪，長年飽受水患威脅，南市水利局完成岸內排水治理二期工程， 今年將再投入1.7億元持續整治，預計今年4月辦理發包作業，長度720公尺，延續系統性治理岸內排水。

水利局表示，歡雅等里淹水問題，歸納出岸內排水整治為重要關鍵，向中央爭取經費改善，獲水利署前瞻計畫補助6530萬元整治鹽水區岸內排水歡門橋下游左右岸護岸合計長度290公尺，去年底驗收完成。然岸內排水長達12.8公里，為鹽水區內重要排水，以往興農橋上游至鹽水市區約3.8公里之人口密集區已治理完成，但中下游渠道寬度不足且多為土堤，歷年來在颱風豪雨期間，常有溢淹及堤岸沖毀等災情發生，影響歡雅里、三明里及文昌里社區居民生命財產安全。

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水利局指出，市府優先辦理下游出流口至興農橋兩岸防洪牆應急加高，並於堤後架設抽水機組抽排堤後內水，再計畫性逐年逐段辦理系統性整治。檢討聚落保護及整治工程效益後，優先辦理歡門橋至羊稠厝橋間之護岸治理工程，岸內排水護岸治理工程二期排水斷面從20公尺拓寬為50公尺，堤頂高度符合25年防洪水位標準，並改善歡門橋下游左右岸護岸長度約290公尺，工程完成後有效降低部落淹水風險。

今年獲中央核准補助1.7億元辦理岸內排水第三期治理工程，計劃自左岸3K+180~3K+900由下游往上游整治，目前正在規劃設計階段。

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