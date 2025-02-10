今明氣溫重回20度！週二晚起變天 2波冷空氣快閃襲台

今日清晨低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

2025/02/10 11:31

〔記者林志怡／台北報導〕近期寒流先後撲台，本週還有冷空氣快閃影響天氣。中央氣象署指出，由於前一波寒流減弱，今明兩天各地白天氣溫可重回20度以上，但本週二晚間起，將先後有兩波冷空氣影響台灣，各地降雨機率增加，但降溫幅度不大，影響時間也相對較短，天氣變化迅速。

中央氣象署預報員朱美霖說明，今日清晨各地仍受到寒流影響，普遍有10度以下低溫，其中苗栗、新竹地區低溫僅6至8度，雲林、台南、台中部分地區低溫8度，另本島最低溫發生在苗栗三灣，僅5.2度。

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朱美霖指出，今日白天起寒流減弱，台灣周邊風場從東北風轉為偏東北東風，各地氣溫可重回20度以上，感受較溫暖，且各地多雲到晴，僅東半部有零星雨，但日夜溫差偏大，明日清晨台南到新竹一帶仍有10度以下低溫出現，白天氣溫則可達到22度上下。

此外，朱美霖說，週二晚間起將再度變天，受到南方雲系與鋒面影響，各地天氣趨於不穩定，雲量增多，南部地區有局部陣雨，週三、週四南台灣則可能有較大雨勢出現，感受上也比較涼冷，雖不至於出現10度以下低溫，但各地氣溫將小幅下降至14至15度左右。

朱美霖表示，這波冷空氣來得快去得也快，週四晚間就會逐漸減弱，氣溫再度回升，但週五將馬上再有一波高壓接近台灣，週末至下週一受到東北季風影響，中部以北、東半部、南部山區局部有雨。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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