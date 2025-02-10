為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今明氣溫重回20度！週二晚起變天 2波冷空氣快閃襲台

    今日清晨低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    今日清晨低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/10 11:31

    〔記者林志怡／台北報導〕近期寒流先後撲台，本週還有冷空氣快閃影響天氣。中央氣象署指出，由於前一波寒流減弱，今明兩天各地白天氣溫可重回20度以上，但本週二晚間起，將先後有兩波冷空氣影響台灣，各地降雨機率增加，但降溫幅度不大，影響時間也相對較短，天氣變化迅速。

    中央氣象署預報員朱美霖說明，今日清晨各地仍受到寒流影響，普遍有10度以下低溫，其中苗栗、新竹地區低溫僅6至8度，雲林、台南、台中部分地區低溫8度，另本島最低溫發生在苗栗三灣，僅5.2度。

    朱美霖指出，今日白天起寒流減弱，台灣周邊風場從東北風轉為偏東北東風，各地氣溫可重回20度以上，感受較溫暖，且各地多雲到晴，僅東半部有零星雨，但日夜溫差偏大，明日清晨台南到新竹一帶仍有10度以下低溫出現，白天氣溫則可達到22度上下。

    此外，朱美霖說，週二晚間起將再度變天，受到南方雲系與鋒面影響，各地天氣趨於不穩定，雲量增多，南部地區有局部陣雨，週三、週四南台灣則可能有較大雨勢出現，感受上也比較涼冷，雖不至於出現10度以下低溫，但各地氣溫將小幅下降至14至15度左右。

    朱美霖表示，這波冷空氣來得快去得也快，週四晚間就會逐漸減弱，氣溫再度回升，但週五將馬上再有一波高壓接近台灣，週末至下週一受到東北季風影響，中部以北、東半部、南部山區局部有雨。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播