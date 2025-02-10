都市行道樹庭園造林 林試所推6大原生樹種

美麗特殊的台灣梭羅樹花團在每年清明節前後盛開。（林試所提供）

2025/02/10 11:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕都市造林美化空間又兼顧生態保育，但台灣大都市夏季高溫多濕、又多車輛排放廢氣的環境，選擇樹種可大不易，農業部林業試驗所集結多年植栽經驗，推薦適合都市環境栽種，四季都能觀賞的樹種，包含山櫻花、台灣梭羅樹、杜英、台灣海桐、台灣欒樹與鵝掌柴等6種台灣原生樹種。

林試所近年推動以原生樹種美化台灣都市，都會區樹種必須適應都市高溫潮濕環境，還有不妨礙市民生活，該所集結其研究人員楊正釧多年訪花昆蟲調查與樹苗植栽經驗，歸納出山櫻花、台灣梭羅樹、杜英、台灣海桐、台灣欒樹與鵝掌柴等6本土樹種適合在都會區栽種，林試所所長曾彥學表示，這些樹種在選擇上除了應具有賞葉、花、果及樹型等美觀價值外，還具備花朵蜜粉為眾蟲所喜愛、良好的開花產蜜特性、容易繁殖培育與栽植、適生於都市高溫潮濕環境，以及沒有嚴重的病蟲害，更重要的是不妨礙市民生活。

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林試所表示，好養易種的山櫻花，於平地到中海拔山區都適合生長，花期是在每年的12月到隔年3月，開花後分泌的花蜜常吸引昆蟲與鳥類；杜英的花期則是在每年的5到8月，樹型優美，花期時也常吸引各種昆蟲聚集採蜜，果實也常成為冬季野生動物的糧食，是景觀與生態功能兼具的樹種；花期在6到9月的台灣海桐具有濃郁花香，果串為橘紅色非常搶眼，花期時事吸引訪花昆蟲種類最多的樹種之一，是目前我國廣為種植的行道樹或庭園樹。

民眾熟悉的台灣欒樹的花期則是在8到10月，林試所表示，台灣欒樹會隨季節氣轉變而呈現出翠綠、鮮黃、粉紫紅、褐等豐富顏色，因此有「四色木」的別名，也是常被選為行道樹的樹種之一；鵝掌柴又稱為鴨腳木，花期是在每年的11月到隔年的1月，也是容易栽種的樹種之一。

採食山櫻花花粉的東方蜂。（林試所提供）

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