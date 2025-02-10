苗栗2月推兩場大型徵才 釋出逾2200職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助年後有求職與轉職需求的民眾，將於2月11日、22日在苗栗地區辦2場現場徵才活動，邀請超過60家優質廠商釋出2200個以上的職缺。 （圖由桃竹苗分署提供）

2025/02/10 11:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助年後有求職與轉職需求的民眾，將於2月11日、22日在苗栗地區辦2場現場徵才活動，邀請超過60家優質廠商釋出2200個以上的職缺。

桃竹苗分署表示，兩場大型現場徵才活動分別於2月11日（週二）在竹南科學園區行政服務中心3樓大禮堂、2月22日（週六）在苑裡國小學生活動中心。

請繼續往下閱讀...

2月11日的徵才場次有京元電子、京鼎科技、冠軍建材、築間餐飲、大潤發、統一超商等知名企業，徵求工程師、技術員、品管、顧客服務、門市銷售等人才；還設有大客車駕駛徵才專區，現場提供駕訓費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等3項補助，當天並有亦捷科際提供竹苗地區公路客運駕駛長等相關職務。

分署指出，22日徵才也邀許多在地知名廠商參加，其中信邦電子提供月薪34K起的高科技職缺，歡迎大學以上學歷且無經驗者應徵；在地腳踏車產業廠商如雅棋德科技、野寶科技、瑩信工業都開出大量技術員職缺，不限學經歷，並強調工作環境穩定與長期發展機會。

為應對日益增加的居家照護需求，中華居家長照機構、中華護理之家與海青老人養護中心提供照顧服務員職位，派案時間彈性，適合有志從事照護工作的人士，得到穩定收入與服務社會的機會。

此外，苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部為協助因家庭因素退出職場6個月以上的二度就業婦女、年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者等對象重返就業市場，推動「婦女再就業計畫」等各項獎補助措施，符合專案資格推介上工，穩定就業滿3個月最高還有6萬元獎勵金可領。

相關訊息請上台灣就業通網站、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署或賈桃樂JobTaole臉書粉絲團查詢，上班日也可撥打免付費客服專線0800-777888或苗栗就業中心037-358395。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法