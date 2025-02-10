麟洋2度奧運奪冠 台科大學生創新設計羽球電子地墊

國立台灣科技大學碩一學生黃湘庭，設計電子地墊（E-mat）取代傳統PVC地墊，獲得康寧創星家首獎。 （台科大提供）

2025/02/10 10:56

〔記者林曉雲／台北報導〕麟洋2度拿下奧運羽球冠軍，更多國人關注羽球賽事。現行羽球賽事使用的地墊，被認為存在環保問題。國立台灣科技大學碩一學生黃湘庭，以電子墨水技術（E-Ink）設計電子地墊（E-mat），取代傳統PVC地墊，獲得康寧創星家首獎。

黃湘庭說明，由於每場羽球比賽的贊助商不同，必須經常更換地墊顏色與標誌（logo），導致地墊使用壽命極短，甚至僅有1、2天，地墊主要由PVC製成，每片地墊尺寸為15x7.2公尺，重量約400公斤，包含400公斤PVC，但PVC卻有回收困難及汙染嚴重的情況。

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黃湘庭指出，電子墨水是低耗能顯示技術，常見於電子書閱讀器，透過電場控制微粒移動顯示內容，當內容固定時幾乎不耗電，且即使不供電，顯示仍然清晰可見，她設計的電子地墊包括：中間型、邊緣型、角落型，使用者只需依場地大小選擇所需數量，簡單拼接即可完成組裝。

以台北小巨蛋為例，每年舉辦約5場大型賽事，每場需使用5片地墊，使用電子地墊可提升賽事靈活性，黃湘庭表示，對觀眾來說，也可單獨顯示單打線、雙打線、球的落地及發球員位置；對贊助商而言，在比賽中或中場休息時，都可播放各贊助商標誌。

黃湘庭表示，電子紙已在日常生活中廣泛應用，如路標、公車站牌或車身圖案與顏色變化，NBA也在去（2024）年引入LED地板實現球員互動，但LED耗能巨大且光線過強，不具永續性，相比之下，電子墨水技術耗能低，適合長期穩定顯示，具備推廣潛力，未來電子地墊的普及應用具相當可行性，以最低能源消耗，實現最大商業效益，解決傳統地墊環境問題，還可提升賽事靈活性與觀賽體驗，為羽球運動帶來全新永續發展。

台科大學生黃湘庭設計的電子地墊（右）解決傳統地墊（左）的環境問題，還能提升賽事靈活性與觀賽體驗。（台科大提供）

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