南崁溪彩虹橋至竹圍大橋護岸改善啟動 第1期左岸明年8月完工

桃園市南崁溪斷面03至斷面08-1護岸改善工程啟動，第1期左岸預計明年8月完工。（水務局提供）

2025/02/10 11:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府持續推動南崁溪全流域整治，近年配合航空城區域開發，預計於今年啟動「南崁溪斷面03（彩虹橋上游300m處）至斷面08-1（竹圍大橋下游）護岸改善工程」，工程分2期執行，第1期左岸、第2期為右岸，第1期預計4月開工，明年8月完工，第2期規劃設計預計今年6月啟動，完工後可改善航空城周邊南崁溪護岸、新建防水道路及自行車道，並可結合既有自行車道，一路從龜山遊憩到竹圍漁港。

水務局表示，桃園國際機場第3跑道開發中，該區排水將直接排入南崁溪，導致南崁溪負擔逕流量增加，市政府遂針對南崁溪下游段（河口至崁下橋）重新辦理規劃檢討，以滿足50年重現期距洪水位加1.5公尺出水高且100年不溢堤，並將第3跑道屬於南崁溪流域範圍內的R幹線及K幹線排水規劃納入考量，另針對南崁溪崁下橋至河口提高保護標準，做全盤整體性檢視與分析河川通洪能力，將堤頂高度不滿足保護標準的區域，進行新建堤防及護岸改善工程。

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水務局表示，全案總經費3億5047萬元，其中，用地費1億8500萬元由市府自籌，工程費由桃園國際機場有限公司全額分擔，總計1億6547萬元，第1期9000萬元、第2期7547萬元；第1期工程範圍為南崁溪左岸斷面03（彩虹橋上游300m處）至斷面08-1（竹圍大橋下游），檢視現有防洪設施的通洪能力，不足部份新建或加高護岸，改善長度約1公里，且於全線施作1公里長水防道路及自行車道，並於道路間施作綠帶空間，施作完成後將滿足規劃檢討的保護標準，工程已於今年1月7日發包，預計4月開工，明年8月完工，第2期工程規劃設計預計今年6月啟動。

水務局表示，南崁溪自行車道全線長度約22公里，上游起自龜山區中正公園，一路可順暢騎行至長興橋，待崁下橋改建工程、竹圍大橋改建工程、航空城區段徵收工程D2及D3標南崁溪右岸綠帶自行車道、南崁溪斷面03至斷面08-1護岸改善工程完工後，可騎行至竹圍漁港，完善南崁溪自行車交通路網。

桃園市南崁溪斷面03至斷面08-1護岸改善工程啟動，第1期左岸預計明年8月完工，第2期右岸預計今年6月進行規劃設計。（水務局提供）

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