朴子就業中心元宵辦徵才 提供150多個工作機會

朴子就業中心在元宵節舉辦徵才。（朴子就業中心提供）

2025/02/10 10:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕求職市場迎來年後求才與轉職的高峰，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心將於元宵節2月12日下午2點至4點舉辦「蛇來運轉鬧元宵」年後徵才活動，協助求職者投入職場。

朴子就業中心表示，徵才的廠商涵蓋工程、服務、製造等產業，有大成長城公司、正鋐工程公司、潔之方清潔公司、全家便利商店、家樂福超商祥和太保店及華門工程顧問公司，提供行政人員、助理人員、作業員、正職清潔員、代班清潔員、工地粗工、門市人員、營運服務員及彈性工時等150個以上工作機會，職缺多元，詳細職缺內容可上臺灣就業通（https://ppt.cc/f4C3Lx）查詢。

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朴子就業中心說，徵才活動當天安排「人生設計卡」體驗活動，以桌遊遊戲的方式，透過價值卡、輔助卡、能力卡與職業卡，幫助求職者釐清個人性格、興趣及職涯方向，並由專業生涯諮詢師黃庭妤提供一對一指導，協助參與者突破職涯迷惘。

朴子就業中心張春美主任表示，年後轉職潮是企業徵才與民眾求職的重要時機，透過元宵徵才活動，希望能讓民眾找到理想工作，也能藉由趣味的職涯設計卡體驗，找到內心真正的志向；活動現場每梯次設有15分鐘的「人生設計卡」諮詢，民眾可提前預約報名，洽詢專線05-3621632轉122。

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