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    屏縣推助學、就業、儲蓄三大脫貧計畫 開放申請中

    在脫貧計畫座談會中，屏縣府社會處長劉美淑說明辦理方式以及方案精神。（屏東縣政府提供）

    在脫貧計畫座談會中，屏縣府社會處長劉美淑說明辦理方式以及方案精神。（屏東縣政府提供）

    2025/02/10 09:35

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推動「助學」、「就業」及「儲蓄」三大面向的脫貧方案，本月（2月）分別於屏東市、東港鎮及恆春鎮辦理說明會，向縣內弱勢高中職以上學生及家長說明辦理方式；三大脫貧方案目前開放申請中。

    屏縣府社會處說明，在助學服務面向，2011年起開辦「聯合助學脫貧自立方案」，由屏縣府向社會大眾及企業媒合捐款，提供有意願升學的弱勢家戶學子，依照其就學需求，以個別需求規劃考量，補助學雜費、住宿費、租屋費、證照報名費、制服費及書籍費等，有別於獎學金性質，讓弱勢學子能夠放心就學。

    在就業方面，屏縣府長期協助弱勢家戶媒合就業並自2019年起結合國軍單位，推動全國首創不限軍種的「自立脫貧．從戎不poor！」方案，協助有意願從軍的弱勢家戶子女報考志願役，並從寬認定薪資及動產列計金額，讓透過縣府協助媒合就業的弱勢家戶，不只能穩定獲得收入，又能延續社福資格，進而脫離貧窮。

    在儲蓄面向，屏縣府結合教育部及勞動部「青年就業領航計畫」推動全國首創的「就業脫貧•儲蓄未來」方案，參加方案的高中應屆畢業生，若選擇進入職場，每月除領取其工作所得外，同時可加領教育部及勞動部總計1萬元的儲蓄金，最長補助3年，參加方案期間可依計畫從寬列計薪資及動產所得，使不因就業而喪失社福資格。

    屏縣府推動中的三大脫貧方案已全面開放申請，參與「聯合助學脫貧自立」方案的對象需事先參加縣府舉辦的「相見歡說明會」，並於每個學期前提出申請；「自立脫貧•從戎不poor」方案則為全年開放，具有高中職以上學歷且具低收或中低收身份者，都可透過縣府社工員或國軍人才招募員輔導報考；「就業脫貧•儲蓄未來」方案則限定加入青年就業領航計畫的應屆畢業高中職學生參與，需於今年（2025年）3月17日上午11時前至教育部網站填報系統申請。

    屏縣府表示，本學期最後一場相見歡說明會將於本月（2月）15日上午10時於屏東社福館311教室舉辦，請有意願申請「聯合助學」方案的學子務必報名參加。

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