明大幅回暖高溫可望升至25度 週三「雨打元宵燈」

寒流減弱，明後兩天陽光露臉，各地可望逐步回暖。（資料照）

2025/02/10 09:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到寒流冷空氣以及輻射冷卻作用影響，今（10日）清晨本島平地最低溫發生在苗栗三灣大河的5.2度，其次是新竹峨眉的5.8度，新竹寶山也只有6.2度，今起逐日回暖，明（11日）各地高溫可望回升到25度，不過要留意日夜溫差變化，預估元宵節（12日）各地再轉濕涼。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今隨著地面高壓東移出海變性，加上大部分地方陽光露臉，預估白天溫度普遍會有比較明顯上升的機會，尤其是北部、東北部及花蓮地區的高溫將有機會上升到17-20度之間，中部以及台東地區的高溫20-22度，南部高溫22-24度。

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不過今晚到明晨仍要注意輻射冷卻造成的低溫現象，預估中北部、東北部空曠地區的低溫還是有機會接近10度上下，日夜溫差較為明顯。明台灣附近會進一步轉為東南到偏南風，溫度回升的幅度會更大，中北部、東半部白天高溫有機會來到23-25度，南部高溫可能來到24-26度或以上，夜晚清晨仍然會相對較涼。

週三上午開始南方雲層水氣籠罩全台，各地都將是有短暫陣雨的天氣型態，週三晚間到週四（13日）白天期間還有鋒面系統要快速通過台灣，各地持續有雨，中南部及東半部局部地區的雨量可能稍多，雖然還不會有很劇烈的雨勢出現，但是感受上會跟冬天的降雨不太相同，比較有春雨的感覺，週三晚間又是元宵夜，很有「雨打元宵燈」的應景味道。

週三元宵節，上午南方雲層水氣籠罩全台，因為雲厚且降雨增多，各地溫度也跟著下降，白天高溫普遍會降回到18-22度之間，入夜到週四（13日）鋒面系統快速通過台灣，各地持續有雨，中南部及東半部局部地區的雨量可能稍多，雖然還不會有很劇烈的雨勢出現，但是感受上會跟冬天的降雨不太相同，比較有春雨的感覺。

週四、五（14日）鋒面通過，東北季風南下，中部以北到花蓮一帶白天高溫可能再降到16-18度，南部及台東地區的高溫也會降到20度上下。

週末期間（15-16日）仍是維持東北季風的影響，不過降雨減少、偏向迎風面，中南部將有陽光，因此會呈現北涼、南暖的溫度分布型態，北部、東北部、東部溫度較偏涼，中南部及東南部較溫暖。

寒流減弱，明後兩天各地可望逐步回暖。（資料照）

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