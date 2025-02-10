台中東勢新丁粄節流行晚會12日登場！李洋、宇宙人等都來了

2025東勢新丁粄節「客家流行音樂晚會」，金曲樂團宇宙人將壓軸演出。（台中市客委會提供）

2025/02/10 09:11

〔記者歐素美／台中報導〕2025東勢新丁粄節「客家流行音樂晚會」將於2月12日晚間7時在東勢客家文化園區登場！台中市政府客家事務委員會表示，今年特邀8組重量級卡司藝人參與演出，除金曲樂團宇宙人將擔任壓軸演出，更邀請奧運羽球金牌得主李洋現場跨界合作，打造音樂與運動結合的全新體驗，充分展現客家文化的現代魅力，歡迎大家一同參與這場音樂與文化交融的視聽盛宴。

市府客委會表示，「客家流行音樂晚會」將由金曲星光主持人暨金鐘獎得主陳明珠將帶領整場節目，還有客家饒舌歌手Yappy，是世界客家博覽會主題曲的演唱者之一，把客語跟現代饒舌音樂巧妙結合，將與歐比王x神棍樂團演繹金曲獎演出神曲；新生代校園女神陳華則將演唱「全平台破億播放量」歌曲。

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此外，來自邦交國聖露西亞的韋喆，也特別練唱多首客語歌曲，將與長期耕耘台中山城客語創作的阿比百樂團合作帶來精采演出。八組知名藝人輪番登台，用音樂詮釋客家文化的多樣性與活力。

市府客委會主委江俊龍表示，希望藉由流行音樂晚會吸引年輕族群關注客家文化，透過創新手法讓傳統文化煥發新生命。讓音樂不僅僅是娛樂，更是文化與時代接軌的橋樑；更希望藉由晚會讓新丁粄節成為每個世代都能共鳴的節日，拓寬節慶影響力，讓新丁粄節更具時代感。

除了音樂盛宴表演，現場並設有客家美食及特色產業攤位，希望讓大家在「正月半」的歡樂中感受客家文化的多元魅力。

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