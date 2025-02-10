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    新丁粄節12日登場！台中東勢客家文化園區周邊三天交通管制

    東勢新丁粄節，東勢客家文化園區周邊將進行交通管制，警方呼籲民眾改道行駛。（警方提供）

    東勢新丁粄節，東勢客家文化園區周邊將進行交通管制，警方呼籲民眾改道行駛。（警方提供）

    2025/02/10 09:00

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢客庄重大年度盛事「新丁粄節」，將於12日及13日登場！東勢客家文化園區前的中山路（三民街至忠孝街口）與第五橫街（三民街至西新巷口）將封街設攤，為維持交通安全及順暢，警方將進行交通管制，管制時間為2月11日9時至18時、2月12日9時至22時及2月13日9時至18時，請民眾配合改道行駛。

    「新丁粄節」是台中東勢客庄具有百年歷史的民俗活動，在每年「正月半」，由新丁會舉辦祈福及還願活動，當年家中有新生或新婚者，會製作新丁粄還願，並分享給所有會員；凡是還願者所供的新丁粄最大最重者，能得到新丁會發給豐厚的公賞金獎勵，逐漸形成全國獨一無二的「鬪粄文化」，並與親朋好友分享喜悅，發展至今，已成為全國客庄盛事之一。

    市府配合活動提供接駁車服務，於2月12日9時至21時40分及2月13日9時至17時40分（期間12時至13時、17時至18時停駛），每整點、20分及40分從東勢河濱公園停車場發車，單日1輛接駁車循環行駛，沿途停靠東勢河濱公園→東勢文昌廟→三民街及中山路口（郵局）→豐勢路與文化街口，方便民眾往來活動會場。

    遊客也可將車停到東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、園區臨時停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園停車場，再步行至活動會場。

    警方表示，新丁粄節的交通疏導規劃重點以東勢客家文化園區周邊道路為主，請民眾配合遵行員警及義交指揮。活動期間除由員警及義交定點管制外，並以機車巡邏方式進行機動交通疏導。

    東勢新丁粄節將提供交通接駁，警方呼籲遊客多加利用，以免塞車。（警方提供）

    東勢新丁粄節將提供交通接駁，警方呼籲遊客多加利用，以免塞車。（警方提供）

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