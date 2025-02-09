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    高雄市元宵乞龜最大獎休旅車 由她連擲9聖杯獨得

    高雄市今年元宵乞龜最大獎休旅車由呂桂花連擲9聖杯一人獨得。（廟方提供）

    高雄市今年元宵乞龜最大獎休旅車由呂桂花連擲9聖杯一人獨得。（廟方提供）

    2025/02/09 23:59

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年元宵乞龜最大獎為TOYOTA油電休旅車，五甲關帝廟今晚元宵節前夕舉辦總決賽，由信徒呂桂花連擲9聖杯奪下最大獎，她謙稱原本不敢奢求，沒想到能有福氣，首次獲獎就獨得休旅車，非常驚喜與感恩。

    鳳山區五甲關帝廟每年開出精準國運籤聞名，並每年舉辦擲筊及摸彩活動受歡迎，今年擲筊最大獎為TOYOTA油電休旅車，摸彩最大獎電動腳踏車，總價值達百萬元，吸引2萬多人擲筊試手氣，力拚2大獎一起帶回家。

    多達240人連擲6聖杯進入決賽，廟方今晚元宵節前周日舉辦總決賽，240人齊聚廟堂擲筊PK總冠軍，由62歲信徒呂桂花連擲9聖杯，奪下最大獎休旅車，圍觀民眾驚呼連連，鼓掌恭喜她贏得大獎，天選之人令人稱羨。

    呂桂花表示，她是廟方多年來虔誠信徒，平時從事水泥工程，今天在兒子陪同下參加總決賽，她原本不敢奢求贏得休旅車，沒想到這次能有這個福氣，她很高興又很意外，能夠得獎很開心，她會回捐廟方善款，讓廟方繼續濟世助人，社會充滿正能量。

    廟方表示，元宵節2月12日當晚還會舉辦摸彩活動，最大獎是電動腳踏車價值2萬多元，還有50吋液晶電視、10公斤洗衣機、直立式冷凍櫃等獎品，總計200個獎項送給民眾。

    鳳山區五甲關帝廟是全國唯一由神明降臨透過筆生以桃筆寫成籤詩，2016年精準預測蔡英文當選台灣首位女總統，前年精準預測賴清德當選總統，今年春節創下連續18年立筊新紀錄，令地方嘖嘖稱奇，為高雄市重要的信仰中心。

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