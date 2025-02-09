竹市「蛇」麼都好玩 元宵晚會登場

竹市「蛇」麼都好玩元宵晚會今晚登場。（市府提供）

2025/02/09 23:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今晚於新竹火車站前廣場舉辦「2025新竹過好年-蛇麼都好玩」元宵晚會，現場邀請菲力、軒軒、未央、吱吱與原子少年U:NUS等團體帶來精采演出，還有50家特色攤位，讓民眾現場拍美照、吃美食。此外，市府這2天發放由國際級紙雕大師洪新富設計的「妞妞蛇」小提燈，限量6,000份已全數發完，讓市民在新春佳節中共享美好時光。

市府表示，今年的燈會結合了童趣、科技以及親子的元素，通過積木的方式呈現，此次市府設置七大特色燈組，包括主燈「蛇彩繽紛」、「蛇來搖搖」、「蛇麼好事都花生」、「誰是蛇中蛇」、「蛇蛇游來游去」、「七彩變變蛇」以及「蛇君」，象徵著竹市的幸福與福氣，期望帶給民眾「步步高升，節節高升」的信念。

請繼續往下閱讀...

城銷處表示，「蛇麼都好玩」系列活動自上月25日開展，除了燈會策展，也規劃許多老少咸宜的活動。主燈「蛇彩繽紛」與六座創意燈光作品，結合現代燈光藝術，點亮東門城與護城河等歷史建築景點。按讚送紅包活動的紅包設計融合「蛇」年元素及新竹特色。元宵市集匯聚50家特色攤位，提供當地特色美食與手作商品。

此外彩繪小提燈是親子共同創作的最佳作品，而手工搖元宵的DIY手作活動吸引了超過1000人，並有400多組家庭參與，民眾親手製作的元宵也格外溫馨。

城銷處補充，「蛇麼都好玩」系列活動，其中燈會作品策展與按讚送紅包活動將持續至16日，歡迎大家來新竹，為新春佳節寫下精彩的回憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法